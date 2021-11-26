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هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟
هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟
هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع كل من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟.. سؤال بدأ يتردد عقب تداول أخبار بهذا الشأن. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T12:34+0000
2021-11-26T12:46+0000
الحكومة المصرية
نجيب ساويرس
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السؤال الذي سرى في مواقع التواصل الاجتماعي سريعا وكأنه حقيقة، ربطه بعض متداوليه بمقطع للملياردير المصري نجيب ساويرس، يتحدث فيه عما وصفها بـ"المنافسة غير العادلة" بين القطاع الخاص في مصر وبين الشركات المملوكة للدولة.ساويرس تحدث عن ضرورة أن تكون الدولة المصرية "جهة تنظيمية، وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.وقال: "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مؤكدا أن "المنافسة من البداية غير عادلة".وفيما بدا أن المعلقين تعاملوا مع الخبر بنبرة السخرية، إلا أن متابعة ما يصدر عن الحكومة المصرية عبر منافذها الإعلامية المعتمدة يؤكد أنها لم تصدر قرارا بهذا الخصوص.
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الحكومة المصرية, نجيب ساويرس

هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟

12:34 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 12:46 GMT 26.11.2021)
© AFP 2021 / PATRICK BAZرجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس
رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / PATRICK BAZ
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هل قررت الحكومة المصرية التحقيق مع كل من تجاوزت ثروته مليار جنيه؟.. سؤال بدأ يتردد عقب تداول أخبار بهذا الشأن.
السؤال الذي سرى في مواقع التواصل الاجتماعي سريعا وكأنه حقيقة، ربطه بعض متداوليه بمقطع للملياردير المصري نجيب ساويرس، يتحدث فيه عما وصفها بـ"المنافسة غير العادلة" بين القطاع الخاص في مصر وبين الشركات المملوكة للدولة.
ساويرس تحدث عن ضرورة أن تكون الدولة المصرية "جهة تنظيمية، وليست مالكة" للنشاط الاقتصادي.
وقال: "الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش لا تدفع ضرائب أو جمارك"، مؤكدا أن "المنافسة من البداية غير عادلة".
وفيما بدا أن المعلقين تعاملوا مع الخبر بنبرة السخرية، إلا أن متابعة ما يصدر عن الحكومة المصرية عبر منافذها الإعلامية المعتمدة يؤكد أنها لم تصدر قرارا بهذا الخصوص.
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