تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211126/هل-نشهد-دويتو-غنائيا-بين-أصالة-ومحمد-رمضان؟-فيديو-1053304502.html
هل نشهد "دويتو" غنائيا بين أصالة ومحمد رمضان؟... فيديو
هل نشهد "دويتو" غنائيا بين أصالة ومحمد رمضان؟... فيديو
علقت النجمة السورية، أصالة، أمس الخميس، على مدى إمكانية خروج دويتو غنائي مع النجم المصري، محمد رمضان. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T13:59+0000
2021-11-26T13:59+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104401/42/1044014236_0:161:2500:1567_1920x0_80_0_0_408e152617f853cda78dd31e194addd5.jpg
وأكدت أصالة خلال حوار لها مع قناة "القاهرة والناس" المصرية، مساء أمس الخميس، رفضها الغناء في ديو مع محمد رمضان، في حال طلب النجم المصري الغناء معها.وذكرت النجمة السورية أنها من محبي محمد رمضان كممثل، لكن ليس في الغناء، بدعوى أنه ليس مغنيا، وإنما ممثل ممتاز، وما يفعله لجمهوره "لذيذ"، ولكنها أشارت إلى أنها مغنية كلاسيكية، وتحاول، طول عمرها، تقديم أشياء تضيفها إلى مكتبتها وتكون مفيدة لتاريخها الفني.وشددت الفنان السورية، أصالة، على حبها لمحمد رمضان في مجال التمثيل، دون الغناء، موضحة أن لا يمكنها الغناء معه في ديو غنائي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104401/42/1044014236_100:0:2401:1726_1920x0_80_0_0_63278ee2e809f5ec38ba8fc51a21181d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر

هل نشهد "دويتو" غنائيا بين أصالة ومحمد رمضان؟... فيديو

13:59 GMT 26.11.2021
© AFP 2021 / JOSEPH EIDالمطربة السورية أصالة نصري
المطربة السورية أصالة نصري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© AFP 2021 / JOSEPH EID
تابعنا عبر
علقت النجمة السورية، أصالة، أمس الخميس، على مدى إمكانية خروج دويتو غنائي مع النجم المصري، محمد رمضان.
وأكدت أصالة خلال حوار لها مع قناة "القاهرة والناس" المصرية، مساء أمس الخميس، رفضها الغناء في ديو مع محمد رمضان، في حال طلب النجم المصري الغناء معها.
وذكرت النجمة السورية أنها من محبي محمد رمضان كممثل، لكن ليس في الغناء، بدعوى أنه ليس مغنيا، وإنما ممثل ممتاز، وما يفعله لجمهوره "لذيذ"، ولكنها أشارت إلى أنها مغنية كلاسيكية، وتحاول، طول عمرها، تقديم أشياء تضيفها إلى مكتبتها وتكون مفيدة لتاريخها الفني.
وشددت الفنان السورية، أصالة، على حبها لمحمد رمضان في مجال التمثيل، دون الغناء، موضحة أن لا يمكنها الغناء معه في ديو غنائي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
14:39 GMTخبير: روسيا والسعودية قد تجمدان قرار رفع إنتاج النفط
14:28 GMTليبيا... تشوش في المشهد الانتخابي و"أعداء الأمس" أمام استحقاق التحالف
14:21 GMTإسرائيل تضع أفريقيا في القائمة الحمراء الخاصة بكورونا
14:21 GMTحقيقة إصابة صبا مبارك وباسم ياخور بانفجار لغم في العراق
14:18 GMTطلب إسرائيلي علني نادر من أمريكا بتقديم حوافز للدول العربية لتوسيع اتفاقيات التطبيع
14:14 GMTإيران تتفق مع الكويت على فتح آفاق جديدة للعلاقات.. ومفوضية الانتخابات الليبية تعلن مواصلة التحضير
14:05 GMTأول شخص يحصل على عين أنتجت باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد
14:02 GMTتغريم "آبل" و"غوغل" بـ20 مليون يورو في إيطاليا
13:59 GMTهل نشهد "دويتو" غنائيا بين أصالة ومحمد رمضان؟... فيديو
13:55 GMTالصحة المصرية: نتابع متحور كورونا الجديد لاتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة
13:47 GMTبوتين: لم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة في قره باغ خلال عام
13:46 GMTرسميا... "كاف" يؤجل موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري والرجاء المغربي
13:41 GMTمولدوفا تدفع ديونا بقيمة 74 مليون دولار لشركة "غازبروم" الروسية
13:37 GMTبنود وتفاصيل غير مسبوقة... ماذا تتضمن الاتفاقية التي وقعتها إسرائيل مع المغرب
13:29 GMTقائد الجبهة الشمالية الإسرائيلية يوجه رسالة تحذير شديدة إلى "حزب الله"
13:22 GMTتونس تعلن إنقاذ 487 مهاجرا بينهم 13 امرأة و93 طفلا
13:14 GMTغرفة التجارة الأمريكية في روسيا تطلب من واشنطن الاعتراف بـاللقاح "سبوتنيك V"
13:13 GMTاستقالة 3 قاضيات لبنانيات بسبب التدخل السياسي في شؤون القضاء وتدني الأجور
13:09 GMTتونس... عجز بـ 1200 مليار دينار في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
12:58 GMTالرئيس الإيراني يكشف إنجازا جديدا يخلق حالة من الردع للأعداء