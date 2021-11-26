هل نشهد "دويتو" غنائيا بين أصالة ومحمد رمضان؟... فيديو

وأكدت أصالة خلال حوار لها مع قناة "القاهرة والناس" المصرية، مساء أمس الخميس، رفضها الغناء في ديو مع محمد رمضان، في حال طلب النجم المصري الغناء معها.وذكرت النجمة السورية أنها من محبي محمد رمضان كممثل، لكن ليس في الغناء، بدعوى أنه ليس مغنيا، وإنما ممثل ممتاز، وما يفعله لجمهوره "لذيذ"، ولكنها أشارت إلى أنها مغنية كلاسيكية، وتحاول، طول عمرها، تقديم أشياء تضيفها إلى مكتبتها وتكون مفيدة لتاريخها الفني.وشددت الفنان السورية، أصالة، على حبها لمحمد رمضان في مجال التمثيل، دون الغناء، موضحة أن لا يمكنها الغناء معه في ديو غنائي.
علقت النجمة السورية، أصالة، أمس الخميس، على مدى إمكانية خروج دويتو غنائي مع النجم المصري، محمد رمضان.
وأكدت أصالة خلال حوار لها مع قناة "القاهرة والناس" المصرية، مساء أمس الخميس، رفضها الغناء في ديو مع محمد رمضان، في حال طلب النجم المصري الغناء معها.
وذكرت النجمة السورية أنها من محبي محمد رمضان كممثل، لكن ليس في الغناء، بدعوى أنه ليس مغنيا، وإنما ممثل ممتاز، وما يفعله لجمهوره "لذيذ"، ولكنها أشارت إلى أنها مغنية كلاسيكية، وتحاول، طول عمرها، تقديم أشياء تضيفها إلى مكتبتها وتكون مفيدة لتاريخها الفني.
وشددت الفنان السورية، أصالة، على حبها لمحمد رمضان في مجال التمثيل، دون الغناء، موضحة أن لا يمكنها الغناء معه في ديو غنائي.