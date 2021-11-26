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https://arabic.sputniknews.com/20211126/هولندا-تفرض-إغلاق-ليلي-بسبب-انتشار-كورونا-1053314880.html
هولندا تفرض إغلاق ليلي بسبب انتشار كورونا
هولندا تفرض إغلاق ليلي بسبب انتشار كورونا
أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، اليوم الجمعة، فرض إغلاق ليلي في البلاد حتى يوم الـ 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر من الساعة الخامسة مساء... 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T22:27+0000
2021-11-26T22:28+0000
هولندا
فيروس كورونا
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بروكسل - سبوتنيك. وأعلن روتييه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة هيوغو دي يونغ فرض إغلاق ليلي شامل في البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا يوم الأحد حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، يشمل المطاعم والمقاهي والمسارح والصالات الرياضية والمسارح.كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس حاليا ولكن سيعون المواطنون إلى الالتزام بارتداء أقنعة الوجه.كما أعلن روتييه عن اعتزام الحكومة إعطاء أكبر عدد ممكن من المسنين والفئات ذات المناعة الضعيفة جرعة معززة من اللقاح المضاد للفيروس قبل نهاية العام.
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هولندا, فيروس كورونا

هولندا تفرض إغلاق ليلي بسبب انتشار كورونا

22:27 GMT 26.11.2021 (تم التحديث: 22:28 GMT 26.11.2021)
© REUTERS / Olafur Steinar Gestssonرئيس وزراء هولندا مارك روتييه
رئيس وزراء هولندا مارك روتييه - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Olafur Steinar Gestsson
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أعلن رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روتييه، اليوم الجمعة، فرض إغلاق ليلي في البلاد حتى يوم الـ 18 من شهر كانون الأول/ديسمبر من الساعة الخامسة مساء وحتى الساعة الخامسة صباحا، على خلفية انتشار فيروس كورونا.
بروكسل - سبوتنيك. وأعلن روتييه خلال مؤتمر صحفي مع وزير الصحة هيوغو دي يونغ فرض إغلاق ليلي شامل في البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الخامسة صباحا يوم الأحد حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر، يشمل المطاعم والمقاهي والمسارح والصالات الرياضية والمسارح.
اشتعال النيران في سيارة أمام محطة القطار، بعد احتجاجات من قبل عدة مئات من الأشخاص ضد سياسة كورونا، في أيندهوفن، هولندا 24 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2021
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كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه لن يتم إغلاق المدارس حاليا ولكن سيعون المواطنون إلى الالتزام بارتداء أقنعة الوجه.
كما أعلن روتييه عن اعتزام الحكومة إعطاء أكبر عدد ممكن من المسنين والفئات ذات المناعة الضعيفة جرعة معززة من اللقاح المضاد للفيروس قبل نهاية العام.
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