https://arabic.sputniknews.com/20211126/وقفة-احتجاجية-لمدرسي-تونس-تضامنا-مع-زميلة-لهم-تخضع-لمحاكمة-كيدية-1053296393.html

وقفة احتجاجية لمدرسي تونس تضامنا مع زميلة لهم تخضع لمحاكمة "كيدية"

وقفة احتجاجية لمدرسي تونس تضامنا مع زميلة لهم تخضع لمحاكمة "كيدية"

يقوم مدرسو التعليم الثانوي والأساسي في تونس، اليوم الجمعة، بتنفيذ وقفة احتجاجية استجابة لدعوة وجهتها الجامعة العامة للتعليم الثانوي. 26.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-26T10:36+0000

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2021-11-26T10:37+0000

أخبار تونس اليوم

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وحسب موقع نسمة التونسي، فإن الوقفة تأتي للتضامن مع إحدى زميلاتهم، وفق بيان سابق صادر عن جامعة التعليم الثانوي، تضامنا مع الأستاذة فاتن بن سلامة وتزامنا مع جلسة محاكمتها على خلفية ''قضية عدلية كيدية".وكانت جامعة التعليم الثانوي قد أصدرت بيانا أكدت فيه دعوتها لوقفة احتجاجية تضامنا مع المدرسة، فيما طالبت "كافة الهياكل النقابية وعموم المدرسين إلى الحضور المكثف لمواكبة المحاكمة التي ستنعقد بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 26 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا".وأوضح البيان أن "تواتر ظاهرة إقحام المؤسسة القضائية في الشأن التربوي المحض يعد شكلا من أشكال العنف المعنوي المسلط على المؤسسة التربوية".وحملت الجامعة "وزارة التربية مسؤوليتها كاملة في حماية منظوراتها ومنظوريها وتحصينهم من كل ما من شأنه أن يشكل تدخلا في صميم مهامهم"، حسب البيان.

https://arabic.sputniknews.com/20211111/اتحاد-الشغل-التونسي-يدعو-المدرسين-إلى-عدم-الإضراب-عن-العمل-1050680645.html

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أخبار تونس اليوم