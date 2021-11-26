وقفة احتجاجية لمدرسي تونس تضامنا مع زميلة لهم تخضع لمحاكمة "كيدية"

وحسب موقع نسمة التونسي، فإن الوقفة تأتي للتضامن مع إحدى زميلاتهم، وفق بيان سابق صادر عن جامعة التعليم الثانوي، تضامنا مع الأستاذة فاتن بن سلامة وتزامنا مع جلسة محاكمتها على خلفية ''قضية عدلية كيدية".وكانت جامعة التعليم الثانوي قد أصدرت بيانا أكدت فيه دعوتها لوقفة احتجاجية تضامنا مع المدرسة، فيما طالبت "كافة الهياكل النقابية وعموم المدرسين إلى الحضور المكثف لمواكبة المحاكمة التي ستنعقد بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 26 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا".وأوضح البيان أن "تواتر ظاهرة إقحام المؤسسة القضائية في الشأن التربوي المحض يعد شكلا من أشكال العنف المعنوي المسلط على المؤسسة التربوية".وحملت الجامعة "وزارة التربية مسؤوليتها كاملة في حماية منظوراتها ومنظوريها وتحصينهم من كل ما من شأنه أن يشكل تدخلا في صميم مهامهم"، حسب البيان.
وكانت جامعة التعليم الثانوي قد أصدرت بيانا أكدت فيه دعوتها لوقفة احتجاجية تضامنا مع المدرسة، فيما طالبت "كافة الهياكل النقابية وعموم المدرسين إلى الحضور المكثف لمواكبة المحاكمة التي ستنعقد بالمحكمة الابتدائية بالمهدية يوم 26 نوفمبر الجاري انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا".
وأوضح البيان أن "تواتر ظاهرة إقحام المؤسسة القضائية في الشأن التربوي المحض يعد شكلا من أشكال العنف المعنوي المسلط على المؤسسة التربوية".
وحملت الجامعة "وزارة التربية مسؤوليتها كاملة في حماية منظوراتها ومنظوريها وتحصينهم من كل ما من شأنه أن يشكل تدخلا في صميم مهامهم"، حسب البيان.