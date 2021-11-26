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https://arabic.sputniknews.com/20211126/-اندلاع-حريق-داخل-شبكة-الإعلام-العراقي--1053289748.html
اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي
اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي
أفادت وسائل إعلام عراقية، بنشوب حريق، ليل الخميس، في أحد مباني شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T07:17+0000
2021-11-26T07:17+0000
2021-11-26T07:17+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله إن "حريقاً اندلع في أحد أبنية شبكة الإعلام العراقي، ما أدى إلى انتشاره في مساحة منها".ووفقا للمصدر، اندلع الحريق داخل بناية المجلة التابعة للشبكة.فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، بحسب الموقع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي
أفادت وسائل إعلام عراقية، بنشوب حريق، ليل الخميس، في أحد مباني شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد.
ونقل موقع "
السومرية نيوز
"، عن مصدر أمني، قوله إن "حريقاً اندلع في أحد أبنية شبكة الإعلام العراقي، ما أدى إلى انتشاره في مساحة منها".
ووفقا للمصدر، اندلع الحريق داخل بناية المجلة التابعة للشبكة.
وأكد المصدر أنه تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، بحسب الموقع.