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https://arabic.sputniknews.com/20211126/-اندلاع-حريق-داخل-شبكة-الإعلام-العراقي--1053289748.html
اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي
اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي
أفادت وسائل إعلام عراقية، بنشوب حريق، ليل الخميس، في أحد مباني شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد. 26.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-26T07:17+0000
2021-11-26T07:17+0000
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله إن "حريقاً اندلع في أحد أبنية شبكة الإعلام العراقي، ما أدى إلى انتشاره في مساحة منها".ووفقا للمصدر، اندلع الحريق داخل بناية المجلة التابعة للشبكة.فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، بحسب الموقع.
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أخبار العراق اليوم

اندلاع حريق داخل شبكة الإعلام العراقي

07:17 GMT 26.11.2021
© REUTERS / Essam al-Sudaniتداعيات حريق مستشفى الحسين لمرضى كورونا في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021
تداعيات حريق مستشفى الحسين لمرضى كورونا في الناصرية، العراق 13 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Essam al-Sudani
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أفادت وسائل إعلام عراقية، بنشوب حريق، ليل الخميس، في أحد مباني شبكة الإعلام العراقي وسط العاصمة بغداد.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله إن "حريقاً اندلع في أحد أبنية شبكة الإعلام العراقي، ما أدى إلى انتشاره في مساحة منها".
ووفقا للمصدر، اندلع الحريق داخل بناية المجلة التابعة للشبكة.
وأكد المصدر أنه تم السيطرة على الحريق وإخماد النيران.
فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، بحسب الموقع.
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