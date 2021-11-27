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https://arabic.sputniknews.com/20211127/أفضل-أطعمة-على-الإطلاق-يمكن-تناولها-بعد-سن-الـ50-1053333959.html
أفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50
أفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50
كشفت خبيرة تغذية عن أفضل طعام يمكن تناوله بعد بلوغ سن الـ50، والذي يظهر فيه أعراض مزمنة، ‏نتيجة تراكم العادات الغذائية الخاطئة خلال النصف الأول من العمر.‏ 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T15:50+0000
2021-11-27T15:50+0000
منوعات
أطعمة
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وتؤكد إيسا كوجاوسكي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الصحة العامة وعلم التغذية، أنه إذا كان عمرك 50 عاما أو أكثر، فإن أفضل عادات الأكل التي يمكن تبنيها لدرء تلك المشاكل الصحية هي ملء طبقك بالأطعمة المضادة للالتهابات في كل وجبة، أو "الأطعمة النباتية"، بحسب موقع "Eat This, Not That".وأشارت إلى أن "الفواكه والخضروات الملونة مليئة بالبوليفينول ومضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح واستعادة الخلايا التالفة".الأطعمة المضادة للالتهابات واقية من الأمراضتشير إيسا كوجاوسكي إن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يغير مسار الأمراض المزمنة، وأن "الطعام رقم واحد" الذي يجب تناوله في كل وجبة تقريبا هو الخضار الورقي الداكن.وقالت: "السبانخ واللفت والسلق السويسري والخضراوات الداكنة كثيفة المغذيات، اختر أي شيء مصطبغ وذا لون عميق مثل العنب البري والبنجر والجزر والبطاطا الحلوة والبقدونس والكزبرة، ومن السهل دمجها في أي وجبة".الأطعمة المضادة للالتهابات تدعم الصحة العقليةتعد الأطعمة المضادة للالتهابات مهمة أيضا في الحفاظ على صحة عقلية جيدة مع التقدم في العمر، إذ توضح إيسا كوجاوسكي: "يمكن أن تكون العديد من الاضطرابات النفسية مظهرا من مظاهر النقص في فيتامينات ب وحمض الفوليك وفيتامين د".وتابعت: "دون هذه العناصر الغذائية، لن تعمل الخلايا العصبية بشكل صحيح للعمليات الرئيسية، وقد تواجه ضباب الدماغ والقلق والاكتئاب وحتى الخرف".الألياف مهمة لمن هو فوق الـ50من العناصر الغذائية الأخرى المضادة للالتهابات التي لا بد من تناولها لمن يفوق عمرهم عن الـ50 عاما الألياف الغذائية، فهي ضرورية لصحة الميكروبيوم في الأمعاء، كما تقول إيسا كوجاوسكي.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/أطعمة-ترفع-مستوى-الكوليسترول-الضار-1053261937.html
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منوعات, أطعمة

أفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50

15:50 GMT 27.11.2021
© Photo / pixabay/monikabaechler عصير السبانخ مع الخضار وعروق النعناع
عصير السبانخ مع الخضار وعروق النعناع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
عصير السبانخ مع الخضار وعروق النعناع
© Photo / pixabay/monikabaechler
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كشفت خبيرة تغذية عن أفضل طعام يمكن تناوله بعد بلوغ سن الـ50، والذي يظهر فيه أعراض مزمنة، ‏نتيجة تراكم العادات الغذائية الخاطئة خلال النصف الأول من العمر.‏
وتؤكد إيسا كوجاوسكي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الصحة العامة وعلم التغذية، أنه إذا كان عمرك 50 عاما أو أكثر، فإن أفضل عادات الأكل التي يمكن تبنيها لدرء تلك المشاكل الصحية هي ملء طبقك بالأطعمة المضادة للالتهابات في كل وجبة، أو "الأطعمة النباتية"، بحسب موقع "Eat This, Not That".
وأشارت إلى أن "الفواكه والخضروات الملونة مليئة بالبوليفينول ومضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح واستعادة الخلايا التالفة".
خبز - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
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25 نوفمبر, 05:19 GMT
الأطعمة المضادة للالتهابات واقية من الأمراض
تشير إيسا كوجاوسكي إن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يغير مسار الأمراض المزمنة، وأن "الطعام رقم واحد" الذي يجب تناوله في كل وجبة تقريبا هو الخضار الورقي الداكن.
وقالت: "السبانخ واللفت والسلق السويسري والخضراوات الداكنة كثيفة المغذيات، اختر أي شيء مصطبغ وذا لون عميق مثل العنب البري والبنجر والجزر والبطاطا الحلوة والبقدونس والكزبرة، ومن السهل دمجها في أي وجبة".
الأطعمة المضادة للالتهابات تدعم الصحة العقلية
تعد الأطعمة المضادة للالتهابات مهمة أيضا في الحفاظ على صحة عقلية جيدة مع التقدم في العمر، إذ توضح إيسا كوجاوسكي: "يمكن أن تكون العديد من الاضطرابات النفسية مظهرا من مظاهر النقص في فيتامينات ب وحمض الفوليك وفيتامين د".
وتابعت: "دون هذه العناصر الغذائية، لن تعمل الخلايا العصبية بشكل صحيح للعمليات الرئيسية، وقد تواجه ضباب الدماغ والقلق والاكتئاب وحتى الخرف".
الألياف مهمة لمن هو فوق الـ50
من العناصر الغذائية الأخرى المضادة للالتهابات التي لا بد من تناولها لمن يفوق عمرهم عن الـ50 عاما الألياف الغذائية، فهي ضرورية لصحة الميكروبيوم في الأمعاء، كما تقول إيسا كوجاوسكي.
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