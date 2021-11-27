أفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50

وتؤكد إيسا كوجاوسكي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الصحة العامة وعلم التغذية، أنه إذا كان عمرك 50 عاما أو أكثر، فإن أفضل عادات الأكل التي يمكن تبنيها لدرء تلك المشاكل الصحية هي ملء طبقك بالأطعمة المضادة للالتهابات في كل وجبة، أو "الأطعمة النباتية"، بحسب موقع "Eat This, Not That".وأشارت إلى أن "الفواكه والخضروات الملونة مليئة بالبوليفينول ومضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح واستعادة الخلايا التالفة".الأطعمة المضادة للالتهابات واقية من الأمراضتشير إيسا كوجاوسكي إن اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يغير مسار الأمراض المزمنة، وأن "الطعام رقم واحد" الذي يجب تناوله في كل وجبة تقريبا هو الخضار الورقي الداكن.وقالت: "السبانخ واللفت والسلق السويسري والخضراوات الداكنة كثيفة المغذيات، اختر أي شيء مصطبغ وذا لون عميق مثل العنب البري والبنجر والجزر والبطاطا الحلوة والبقدونس والكزبرة، ومن السهل دمجها في أي وجبة".الأطعمة المضادة للالتهابات تدعم الصحة العقليةتعد الأطعمة المضادة للالتهابات مهمة أيضا في الحفاظ على صحة عقلية جيدة مع التقدم في العمر، إذ توضح إيسا كوجاوسكي: "يمكن أن تكون العديد من الاضطرابات النفسية مظهرا من مظاهر النقص في فيتامينات ب وحمض الفوليك وفيتامين د".وتابعت: "دون هذه العناصر الغذائية، لن تعمل الخلايا العصبية بشكل صحيح للعمليات الرئيسية، وقد تواجه ضباب الدماغ والقلق والاكتئاب وحتى الخرف".الألياف مهمة لمن هو فوق الـ50من العناصر الغذائية الأخرى المضادة للالتهابات التي لا بد من تناولها لمن يفوق عمرهم عن الـ50 عاما الألياف الغذائية، فهي ضرورية لصحة الميكروبيوم في الأمعاء، كما تقول إيسا كوجاوسكي.
كشفت خبيرة تغذية عن أفضل طعام يمكن تناوله بعد بلوغ سن الـ50، والذي يظهر فيه أعراض مزمنة، نتيجة تراكم العادات الغذائية الخاطئة خلال النصف الأول من العمر.
وتؤكد إيسا كوجاوسكي، وهي حاصلة على درجة الماجستير في الصحة العامة وعلم التغذية، أنه إذا كان عمرك 50 عاما أو أكثر، فإن أفضل عادات الأكل التي يمكن تبنيها لدرء تلك المشاكل الصحية هي ملء طبقك بالأطعمة المضادة للالتهابات في كل وجبة، أو "الأطعمة النباتية"، بحسب موقع "Eat This, Not That".
وأشارت إلى أن "الفواكه والخضروات الملونة مليئة بالبوليفينول ومضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح واستعادة الخلايا التالفة".
تعد الأطعمة المضادة للالتهابات مهمة أيضا في الحفاظ على صحة عقلية جيدة مع التقدم في العمر، إذ توضح إيسا كوجاوسكي: "يمكن أن تكون العديد من الاضطرابات النفسية مظهرا من مظاهر النقص في فيتامينات ب وحمض الفوليك وفيتامين د".
وتابعت: "دون هذه العناصر الغذائية، لن تعمل الخلايا العصبية بشكل صحيح للعمليات الرئيسية، وقد تواجه ضباب الدماغ والقلق والاكتئاب وحتى الخرف".
الألياف مهمة لمن هو فوق الـ50
من العناصر الغذائية الأخرى المضادة للالتهابات التي لا بد من تناولها لمن يفوق عمرهم عن الـ50 عاما الألياف الغذائية، فهي ضرورية لصحة الميكروبيوم في الأمعاء، كما تقول إيسا كوجاوسكي.