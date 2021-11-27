أوليانوف: بدء مشاورات غير رسمية في فيينا استعدادا لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

وقال أوليانوف عبر حسابه بموقع "تويتر": "بدأت في فيينا أول مشاورات ثنائية غير رسمية في إطار الاستعداد للاستئناف الرسمي لمحادثات استعادة خطة العمل المشتركة يوم الاثنين. الاتفاق بهذا الخصوص ما زال يتطلب جهودا كبيرا".هذا وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الجمعة، إن "محادثات فيينا مع القوى الكبرى في فيينا، والتي ستعقد الأسبوع المقبل، ستكون بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي لعام 2015".ومن المقرر أن تستأنف طهران وواشنطن المفاوضات غير المباشرة المتوقفة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي في فيينا، يوم الاثنين المقبل.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.يشار إلى أن إيران والاتحاد الأوروبي أعلنتا مؤخرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو 2021، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت أمريكا منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أولياونف، اليوم السبت، بدء مشاورات غير رسمية استعدادا لاستئناف مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني.
وقال أوليانوف عبر حسابه بموقع "تويتر": "بدأت في فيينا أول مشاورات ثنائية غير رسمية في إطار الاستعداد للاستئناف الرسمي لمحادثات استعادة خطة العمل المشتركة يوم الاثنين. الاتفاق بهذا الخصوص ما زال يتطلب جهودا كبيرا".
В Вене стартовали первые неформальные консультации в двустороннем формате в порядке подготовки к официальному возобновлению в понедельник переговоров по восстановлению СВПД. Договоренность на этот счёт потребует еще немалых усилий.