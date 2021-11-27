تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211127/أوليانوف-بدء-مشاورات-غير-رسمية-في-فيينا-استعدادا-لاستئناف-مفاوضات-الاتفاق-النووي-الإيراني-1053335417.html
أوليانوف: بدء مشاورات غير رسمية في فيينا استعدادا لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني
أوليانوف: بدء مشاورات غير رسمية في فيينا استعدادا لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أولياونف، اليوم السبت، بدء مشاورات غير رسمية استعدادا لاستئناف مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T16:42+0000
2021-11-27T16:42+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102762/80/1027628012_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f25dfcf8f4679cdd37a552a24c71441f.jpg
وقال أوليانوف عبر حسابه بموقع "تويتر": "بدأت في فيينا أول مشاورات ثنائية غير رسمية في إطار الاستعداد للاستئناف الرسمي لمحادثات استعادة خطة العمل المشتركة يوم الاثنين. الاتفاق بهذا الخصوص ما زال يتطلب جهودا كبيرا".هذا وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الجمعة، إن ‏"محادثات فيينا مع القوى الكبرى في فيينا، والتي ستعقد الأسبوع المقبل، ستكون بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي لعام 2015".‏ومن المقرر أن تستأنف طهران وواشنطن المفاوضات غير المباشرة المتوقفة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي في فيينا، يوم الاثنين المقبل.وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.يشار إلى أن إيران والاتحاد الأوروبي أعلنتا مؤخرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو 2021، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت أمريكا منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102762/80/1027628012_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_bd8ee9c6f168a306956c9f0d7c1fdcd9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

أوليانوف: بدء مشاورات غير رسمية في فيينا استعدادا لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني

16:42 GMT 27.11.2021
© Sputnik . Alexander Natruskinمدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف
مدير قسم عدم الانتشار والحد من التسلح في الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Sputnik . Alexander Natruskin
تابعنا عبر
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أولياونف، اليوم السبت، بدء مشاورات غير رسمية استعدادا لاستئناف مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني.
وقال أوليانوف عبر حسابه بموقع "تويتر": "بدأت في فيينا أول مشاورات ثنائية غير رسمية في إطار الاستعداد للاستئناف الرسمي لمحادثات استعادة خطة العمل المشتركة يوم الاثنين. الاتفاق بهذا الخصوص ما زال يتطلب جهودا كبيرا".
هذا وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أمس الجمعة، إن ‏"محادثات فيينا مع القوى الكبرى في فيينا، والتي ستعقد الأسبوع المقبل، ستكون بشأن عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي لعام 2015".‏
ومن المقرر أن تستأنف طهران وواشنطن المفاوضات غير المباشرة المتوقفة منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي في فيينا، يوم الاثنين المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سحب بلاده من الاتفاق النووي في 2018، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.
يشار إلى أن إيران والاتحاد الأوروبي أعلنتا مؤخرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في 29 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وكانت الجولة السادسة التي جرت في يونيو 2021، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت أمريكا منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:31 GMTالسعودية توجه طلبا إلى مواطنيها في جنوب أفريقيا
17:28 GMTالجيش الأمريكي يحاول تجنيد سكان قرية كانت منطلقا لصواريخ استهدفت قاعدة له شرقي سوريا
17:15 GMTبعد الاعتراف الدولي بها... هل تنجح قوى المعارضة في إلغاء الانتخابات العراقية؟
16:50 GMTرئيس حكومة طالبان يدعو إلى عدم التدخل في شؤون بلاده
16:46 GMTالأمم المتحدة تثمن دور روسيا في تسهيل الاتصالات بين أرمينيا وأذربيجان
16:42 GMTأوليانوف: بدء مشاورات غير رسمية في فيينا استعدادا لاستئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني
16:42 GMTدنيا سمير غانم تكشف عن معلومة بشأن سمير صبري "لا يعرفها الكثيرون"
16:37 GMTالرئيس الفلسطيني يستقبل وزير الخارجية الأردني... ماذا بحثا؟
16:32 GMT"القطرية" تحظر على القادمين من 3 دول أفريقية السفر عبر رحلاتها
16:28 GMTإسلام إبراهيم: مشاركة سينمائية قريبة ولا أفضل البطولة المطلقة حاليا
16:26 GMTالمنفي: ندعم إجراء انتخابات "شفافة ونزيهة"
16:24 GMTاتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان... طهران تتوقع عودة واشنطن للاتفاق النووي
16:19 GMTهل تهاجم إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية... إيهود أولمرت يرد
16:09 GMTهدية من السيسي لعروس دعته لحضور حفل زفافها... صور
15:59 GMTجنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
15:50 GMTأفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50
15:26 GMTإيران تعتزم بلوغ مستوى 4 ملايين برميل نفط يوميا
15:21 GMTاكتشاف 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم في سيبيريا
15:20 GMT3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"
15:17 GMTإيران تبعث برسالة تهديد إلى "الأعداء"...سنجبركم على الخروج بطريقة مذلة