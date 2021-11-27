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أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون
أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون
أصبحت إسرائيل، اليوم السبت، أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب متحور أوميكرون. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T23:05+0000
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فيروس كورونا
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وقالت إسرائيل، إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد، من أجل احتواء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان، إن الحظر سيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة.وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة أوميكرون وقد سجلت حتى الآن، إصابة واحدة من هذه السلالة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/بايدن-وهاريس-يتلقيان-إفادات-حول-سلالة-أوميكرون-الجديدة-1053341490.html
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فيروس كورونا

أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون

23:05 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 23:06 GMT 27.11.2021)
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - ضواحي القدس، إسرائيل، 3 مايو 2020
 التباعد الاجتماعي بسبب انتشار الفيروس كورونا - ضواحي القدس، إسرائيل، 3 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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أصبحت إسرائيل، اليوم السبت، أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب متحور أوميكرون.
وقالت إسرائيل، إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد، من أجل احتواء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان، إن الحظر سيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته إلى البنتاغون، وعلى خلفيته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة أوميكرون وقد سجلت حتى الآن، إصابة واحدة من هذه السلالة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.
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