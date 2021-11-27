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https://arabic.sputniknews.com/20211127/أول-دولة-في-العالم-تحظر-دخول-الأجانب-بسبب-ميكرون-1053342147.html
أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون
أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون
أصبحت إسرائيل، اليوم السبت، أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب متحور أوميكرون. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T23:05+0000
2021-11-27T23:05+0000
2021-11-27T23:06+0000
فيروس كورونا
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وقالت إسرائيل، إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد، من أجل احتواء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان، إن الحظر سيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة.وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة أوميكرون وقد سجلت حتى الآن، إصابة واحدة من هذه السلالة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/بايدن-وهاريس-يتلقيان-إفادات-حول-سلالة-أوميكرون-الجديدة-1053341490.html
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فيروس كورونا
أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب أوميكرون 23:05 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 23:06 GMT 27.11.2021)
أصبحت إسرائيل، اليوم السبت، أول دولة في العالم تحظر دخول الأجانب بسبب متحور أوميكرون.
وقالت إسرائيل، إنها ستحظر دخول جميع الأجانب إلى البلاد، من أجل
احتواء انتشار سلالة فيروس كورونا الجديدة
التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.
وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بيان، إن
الحظر سيستمر 14 يوما
بانتظار موافقة الحكومة.
وتعد إسرائيل أول دولة تغلق حدودها تماما بسبب سلالة أوميكرون وقد سجلت حتى الآن، إصابة واحدة من هذه السلالة إضافة إلى سبع حالات أخرى مشتبه بها.