إسلام إبراهيم: مشاركة سينمائية قريبة ولا أفضل البطولة المطلقة حاليا

وأضاف إبراهيم في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، إذ لا يسمح لأي فنان أو شخص بالتواجد داخل المهرجان إلا بإظهار شهادة الحصول على لقاح كورونا".وأعلن إسلام إبراهيم عن اشتراكه في مسلسل "قانون العمل"، من إخراج مريم أبو عوف، وكتابة مريم نعوم، بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.وعن الاتجاه للسينما، قال إبراهيم إنه "يحتاج التركيز على خطوة السينما جيدا، وهناك سيناريو بالفعل معروض عليه عليه لكنه يتأكد إن كان يقدم كوميديا حقيقية أو مصطنعة".وأكد أن "العمل السينمائي سيكون بطولة جماعية، وأنه لا يريد الاستعجال على خطوة البطولة المطلقة الآن".يشار إلى أن إسلام إبراهيم انطلقت نجوميته قبل سنوات من المشاركة في النسخة العربية من برنامج الاسكتشات الكوميدي الأمريكي الشهير "Saturday Night Live"، وفي شهر رمضان عام 2020 لمع في مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة نيللي كريم، كما أنه حقق نجاحا من تقديمه مسلسل المسابقات "أقوى أم في مصر"، على فضائية "الحياة" المصرية.وانطلقت، مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي، وفيفي عبده، وشريف منير، والفنانة اللبنانية نور، وريهام عبد الغفور، ونيللي كريم، ونادية الجندي، وإلهام شاهين، وستختتم فعالياته يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يشار إلى أن إسلام إبراهيم انطلقت نجوميته قبل سنوات من المشاركة في النسخة العربية من برنامج الاسكتشات الكوميدي الأمريكي الشهير "Saturday Night Live"، وفي شهر رمضان عام 2020 لمع في مسلسل "بـ100 وش"، من بطولة نيللي كريم، كما أنه حقق نجاحا من تقديمه مسلسل المسابقات "أقوى أم في مصر"، على فضائية "الحياة" المصرية.
وانطلقت، مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور العديد من الفنانين، من أبرزهم منى زكي، وفيفي عبده، وشريف منير، والفنانة اللبنانية نور، وريهام عبد الغفور، ونيللي كريم، ونادية الجندي، وإلهام شاهين، وستختتم فعالياته يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.