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إعلام: سلاح الجو الإثيوبي يشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي
إعلام: سلاح الجو الإثيوبي يشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي
أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن القوات الجوية الإثيوبية وجهت عدة ضربات لمدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T10:40+0000
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وحسب شبكة "BBC"، شنّ سلاح الجو الإثيوبي غارات جوية بطائرات مسيّرة على مدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي.ونقلت الشبكة عن شهود عيان، قولهم إن "أمس الجمعة، في الـ 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وقعت غارة في حي "دياسبورا" السكني في ميكيلي، ثم وقعت غارة أخرى عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي".وأشارت إلى أن القصف الجوي أدى إلى تضرر بعض المنازل.وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن المؤشرات المقلقة للتصعيد العسكري في إثيوبيا، وشددت على الحاجة إلى التحرك بشكل عاجل إلى المفاوضات.وأمس الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد، بعدما سلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.يذكر أن عدة دول قد أطلقت تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/واشنطن-تدعو-إلى-إجراء-مفاوضات-عاجلة-إزاء-التصعيد-العسكري-في-إثيوبيا-1053317853.html
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إعلام: سلاح الجو الإثيوبي يشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي

10:40 GMT 27.11.2021
© REUTERS / BAZ RATNERمنطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021
منطقة تيغراي، إثيوبيا مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / BAZ RATNER
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أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بأن القوات الجوية الإثيوبية وجهت عدة ضربات لمدينة ميكيلي، عاصمة إقليم تيغراي.
وحسب شبكة "BBC"، شنّ سلاح الجو الإثيوبي غارات جوية بطائرات مسيّرة على مدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي.
ونقلت الشبكة عن شهود عيان، قولهم إن "أمس الجمعة، في الـ 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وقعت غارة في حي "دياسبورا" السكني في ميكيلي، ثم وقعت غارة أخرى عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي".
وأشارت إلى أن القصف الجوي أدى إلى تضرر بعض المنازل.

وقال أحد سكان المدينة إنه لا يوجد موقع عسكري قريب من منطقته، لكن سقف منزله انهار، فيما قال آخر إنه خسر كل ما يملك، لكنه نجا من الموت.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن المؤشرات المقلقة للتصعيد العسكري في إثيوبيا، وشددت على الحاجة إلى التحرك بشكل عاجل إلى المفاوضات.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
واشنطن تدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة إزاء التصعيد العسكري في إثيوبيا
06:38 GMT
وأمس الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد، بعدما سلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.
يذكر أن عدة دول قد أطلقت تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
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