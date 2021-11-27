إعلام: سلاح الجو الإثيوبي يشن هجوما على عاصمة إقليم تيغراي

وحسب شبكة "BBC"، شنّ سلاح الجو الإثيوبي غارات جوية بطائرات مسيّرة على مدينة ميكيلي، عاصمة تيغراي.ونقلت الشبكة عن شهود عيان، قولهم إن "أمس الجمعة، في الـ 9 صباحا بالتوقيت المحلي، وقعت غارة في حي "دياسبورا" السكني في ميكيلي، ثم وقعت غارة أخرى عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي".وأشارت إلى أن القصف الجوي أدى إلى تضرر بعض المنازل.وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ بشأن المؤشرات المقلقة للتصعيد العسكري في إثيوبيا، وشددت على الحاجة إلى التحرك بشكل عاجل إلى المفاوضات.وأمس الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد، بعدما سلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.يذكر أن عدة دول قد أطلقت تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.
وأمس الجمعة، ظهر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مرتديا الزي العسكري على خط الجبهة الأمامي مع الجيش الذي يقاتل قوات تيغراي في منطقة عفر شمال شرقي البلاد، بعدما سلّم المهام الحكومية لنائبه ديميكي ميكونين.
يذكر أن عدة دول قد أطلقت تحذيرات لرعاياها بعدم السفر إلى إثيوبيا، في ظل إعلان حالة الطوارئ في البلاد، كما طالبت هذه الدول رعاياها هناك بمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت.