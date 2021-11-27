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إيران تبعث برسالة تهديد إلى "الأعداء"...سنجبركم على الخروج بطريقة مذلة
إيران تبعث برسالة تهديد إلى "الأعداء"...سنجبركم على الخروج بطريقة مذلة
قال اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، إن على الأعداء إعادة حساباتهم قبل اتخاذ أي خطوة استفزازية في الخليج وبحر... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T15:17+0000
2021-11-27T15:17+0000
إيران
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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن اللواء محمد باقري، توجيهه تحذيرا، شديد اللهجة، لأعداء بلاده، من القيام أو ارتكاب أي مغامرة أو خطأ في الحسابات تجاه إيران، وهو ما صرح به بمناسبة يوم البحرية الإيرانية.وبعث اللواء باقري برسالة في "يوم البحرية الإيرانية"، حذّر من خلالها أعداء بلاده الراغبين في ضرب إيران بدعوى تبرير وجودهم، غير الشرعي، في المنطقة، خاصة في الخليج وبحر عمان، بعدم القيام بأي خطأ في الحسابات تجاه إيران، منوها إلى أنه سيتعين على هؤلاء الأعداء انتظار النيران السريعة والموجهة التي ستجبرهم على الفرار من المنطقة، بطريقة مذلة.وفي السياق نفسه، وبمناسبة يوم البحرية الإيرانية، قال قائد البحرية، الأدميرال شهرام إيراني، إن بلاده تنتج كل أنواع المعدات وسيتم الكشف عن غواصة "بعثت" في يوم القوات البحرية.وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن تصريحات إيراني جاءت في مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم، بمناسبة يوم القوات البحرية، مؤكدا أن القوات البحرية الإيرانية "أشرقت مثل الجوهرة في البحر وفي أحلك ظروف الحرب الصعبة وغير المتكافئة".وذكر إيراني أن بلاده فخورة بأنها تعمل على تأمين ممرات الشحن ومستعدة للقيام بهذه المهمة الحيوية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، بهدف خلق الأمن للاقتصاد العالمي، موضحا أنه من بين أهم برامج القوات البحرية الإيرانية إزاحة الستار عن معدات دفاعية متطورة باستمرار، مع الحفاظ على الدورات التدريبية الحديثة وتحسين قدرة الردع في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211108/الجيش-الإيراني-يطلق-صواريخ-كروز-وطوربيدات-على-أهداف-العدو-في-البحر-1050655167.html
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إيران

إيران تبعث برسالة تهديد إلى "الأعداء"...سنجبركم على الخروج بطريقة مذلة

15:17 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
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قال اللواء محمد باقري، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اليوم السبت، إن على الأعداء إعادة حساباتهم قبل اتخاذ أي خطوة استفزازية في الخليج وبحر عمان.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن اللواء محمد باقري، توجيهه تحذيرا، شديد اللهجة، لأعداء بلاده، من القيام أو ارتكاب أي مغامرة أو خطأ في الحسابات تجاه إيران، وهو ما صرح به بمناسبة يوم البحرية الإيرانية.
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وبعث اللواء باقري برسالة في "يوم البحرية الإيرانية"، حذّر من خلالها أعداء بلاده الراغبين في ضرب إيران بدعوى تبرير وجودهم، غير الشرعي، في المنطقة، خاصة في الخليج وبحر عمان، بعدم القيام بأي خطأ في الحسابات تجاه إيران، منوها إلى أنه سيتعين على هؤلاء الأعداء انتظار النيران السريعة والموجهة التي ستجبرهم على الفرار من المنطقة، بطريقة مذلة.
وفي السياق نفسه، وبمناسبة يوم البحرية الإيرانية، قال قائد البحرية، الأدميرال شهرام إيراني، إن بلاده تنتج كل أنواع المعدات وسيتم الكشف عن غواصة "بعثت" في يوم القوات البحرية.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء بأن تصريحات إيراني جاءت في مؤتمر صحفي عقده، صباح اليوم، بمناسبة يوم القوات البحرية، مؤكدا أن القوات البحرية الإيرانية "أشرقت مثل الجوهرة في البحر وفي أحلك ظروف الحرب الصعبة وغير المتكافئة".
وذكر إيراني أن بلاده فخورة بأنها تعمل على تأمين ممرات الشحن ومستعدة للقيام بهذه المهمة الحيوية في كل من البحر الأحمر والمحيط الهندي، بهدف خلق الأمن للاقتصاد العالمي، موضحا أنه من بين أهم برامج القوات البحرية الإيرانية إزاحة الستار عن معدات دفاعية متطورة باستمرار، مع الحفاظ على الدورات التدريبية الحديثة وتحسين قدرة الردع في البلاد.
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