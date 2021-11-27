إيران تطالب المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة بشأن سوريا

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن أصغر خاجي، دعوته المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة واتخاذ خطوات عاجلة بهدف إلغاء الحظر الأحادي على سوريا، وإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية فيها، فضلا عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأم.ونقلت عن الدائرة الإعلامية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن تصريحات خاجي قد صرح بها خلال اتصال هاتفي مع غير بيدرسون، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص بسوريا.ومن جانبه، قدم بيدرسون تقريرا بشأن آخر الإجراءات التي قام بها وجهوده الداعية إلى تعزيز المبادرات الإنسانية في سوريا، وأهمية دور هذه الخطوات من خلال تدعيم الوحدة بين مكونات الشعب السوري.وأوضحت الوكالة الإيرانية أن علي أصغر خاجي وغير بيدرسون أكدا خلال الاتصال الهاتفي ضرورة استمرار دعم العملية السياسية ومواصلة الحوار بشأن عمل اللجنة الدستورية في سوريا.
دعا علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، اليوم السبت، المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، إلى عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم السبت، عن أصغر خاجي، دعوته المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة واتخاذ خطوات عاجلة بهدف إلغاء الحظر الأحادي على سوريا، وإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية فيها، فضلا عن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم الأم.