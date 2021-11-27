https://arabic.sputniknews.com/20211127/اتفاق-على-إنشاء-آليات-لترسيم-الحدود-بين-أرمينيا-وأذربيجان-طهران-تتوقع-عودة-واشنطن-للاتفاق-النووي-1053333007.html

اتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان... طهران تتوقع عودة واشنطن للاتفاق النووي

اتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان... طهران تتوقع عودة واشنطن للاتفاق النووي

الموضوعات: بوتين يؤكد أنه تم الاتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام، قبل يومين من استئناف مباحثات فيينا. إيران تتوقع عودة... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T16:24+0000

2021-11-27T16:24+0000

2021-11-27T16:24+0000

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عالم سبوتنيك

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الاتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان .. طهران تتوقع عودة واشنطن للاتفاق النووي الاتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان .. طهران تتوقع عودة واشنطن للاتفاق النووي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الثلاثي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام.وأعرب الرئيس الروسي عن أمله أن يتم الاتفاق على ذلك في أقرب وقت ممكن، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا توجد عقبات أمام إنشاء هذه الآليات".و أشار إلى أن نائبي رئيسي وزراء كل من أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان في موسكو، الأسبوع المقبل، من أجل تلخيص بعض النتائج وإعلان القرارات التي تم الاتفاق عليها.إلى ذلك، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو تدعم تطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، مؤكدة أن ذلك سيسهم إيجابياً على الأوضاع بالمنطقة.وأضاف أن "روسيا وأرمينيا وأذربيجان لا يعلمون الحدود الزمنية لعمل هذه الآليات، ولكن المهم الآن هو البدء، لأن خطوة الرئيس الروسي بوتين في حد ذاتها تعد خطوة جوهرية ومهمة للغاية في سبيل وضع أسس وصيغ لحل هذه الأزمة".قبل يومين من استئناف مباحثات فيينا.. إيران تتوقع عودة واشنطن للاتفاق النوويقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، إن المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل ستكون عن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع في عام 2015.و أضاف أن بلاده أوفت بجميع التزاماتها، معتبرا أن التصريحات الأمريكية حول ذلك "غير مقبولة على الإطلاق".وأوضح أن"المحادثات القادمة في فيينا ليست حول القضايا النووية العالقة، بل هي تتمحور حول الاتفاق النووي"، مشددا على ضرورة "التزام الطرف الآخر بالتزاماته".وأكد أنه على الأطراف الأخرى هذه المرة أن "تُظهر التزاما عمليا"، بالاتفاق النووي.في هذا الإطار، قال الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، رامي الخليفة العلي، إن فرص العودة المشتركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الأطراف للاتفاق النووي هو الأكبر حالياً.وأوضح أن خيار "المواجهة" ليس هو الخيار المفضل للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإيران، بالرغم من التصعيد الإعلامي والكلامي وحتى في بعض الأحيان تصعيد العقوبات.وأضاف أن "خيار التفاوض هو الحل الأمثل باعتبار أنه هو الحل الوحيد على الأقل الذي تراه الإدارة الأمريكية لتجنب وصول إيران إلى السلاح النووي، مما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة بحسب رؤية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".الرئيس الجزائري يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل ويعتبر تهديد الجزائر من الرباط خزي وعارقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنه يأسف لاتفاق المغرب مع إسرائيل، مؤكدا أن "تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار لم يحدث منذ عام 1948".و أضاف تبون في إحاطة إعلامية بخصوص الدبلوماسية الهجومية، إن "بلاده ستهاجم كل من يتجرأ على مهاجمتها".وجاء تصريحات تبون بعيد تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، نقلتها وسائل إعلام مغربية، قال فيها إن" تل أبيب تتشارك مع المملكة المغربية القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران".في هذا الصدد، قال توفيق بوجادة الكاتب والمحلل الجزائري، إن الاتفاق الأمني بين المغرب وإسرائيل سيكون له انعكاسات سلبية على الأمن القومي الجزائري، لأن الرباط تعمل من خلال هذا التحالف على إحداث انكشاف أمني للجزائر وإغراقها في العديد من المشكلات الأمنية حاضرا ومستقبلا، معتبرا أن ذلك يعد بمثابة استعانة بالضغط الأجنبي في خصومة دبلوماسية بين الجزائر والمغرب.وأضاف أن العلاقات الجزائرية الإيرانية تاريخية وقديمة ولا يمكن للجزائر حسب مبادىء سياستها الخارجية أن تستعين بأي طرف خارجي في أي مواجهة داخلية أو خارجية، ولا يمكن أن تقع الجزائر في نفس خطيئة المغرب في عقد أي اتفاقية أمنية مع أي طرف كان سواء كان صديقا أو معاديا للمغرب.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق..

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