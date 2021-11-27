https://arabic.sputniknews.com/20211127/اكتشاف-5-جثث-جديدة-أثناء-أعمال-الإنقاذ-بعد-حادثة-معمل-الفحم-في-سيبيريا-1053333376.html

اكتشاف 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم في سيبيريا

اكتشاف 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم في سيبيريا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن اكتشاف 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم "ليستفياجنايا" في سيبيريا. 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T15:21+0000

2021-11-27T15:21+0000

2021-11-27T15:51+0000

روسيا

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وقالت الوزارة في بيان: "خلال عمليات الإنقاذ في منجم "ليستفياجنايا"، عثر رجال الإنقاذ على خمسة من جثث عمال المنجم، وتم انتشال الجثث إلى سطح الأرض".يذكر أنه في صباح يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، امتلأ منجم "ليستفياجنايا" في بيلوفو، بمقاطعة كيميروفو، بالدخان، في حين كان هناك 285 شخصًا من عمال المنجم تحت سطح الأرض.وتمكن رجال الإنقاذ من مرافقة معظم هؤلاء العمال لإخراجهم إلى سطح الأرض، ثم توجهوا لإخراج الباقين إلا أنه بعد فترة تم استدعاؤهم بسبب خطر وقوع انفجار.وفي وقت سابق من اليوم، اعتقلت محكمة منطقة كيميروفو المركزية لمدة شهرين، حتى 26 يناير/ كانون الثاني 2022، رئيس مفتشي الدولة في دائرة بيلوفسكي الإقليمية في إدارة سيبيريا "روستيخ نادزور"، فياتشيسلاف سيميكين، المحتجز في قضية مأساة منجم "ليستفياجنيا"، حسب مكتب المدعي الإقليمي.وذكرت الدائرة الصحفية لمكتب المدعي العام الإقليمي أن التحقيق طلب القبض على سيميكين.وقال مكتب المدعي العام: "تم اعتقال سيميكين لمدة شهرين حتى 26 يناير 2022 كإجراء لضبط النفس".كما تم القبض على رئيس قسم المنجم وإيقافه لمدة شهرين حتى 25 يناير. وقال المكتب: "بناءً على طلب التحقيق، بدعم من مكتب المدعي العام، تم القبض على سيرغي غيراسيمينوك لمدة شهرين حتى 25 يناير 2022. وهو متهم بمخالفة اشتراطات الأمن الصناعي التي أدت إلى وفاة شخصين أو أكثر.خلال المحاكمة، رفض غيراسيمنوك الاعتراف بذنبه، لكنه أعرب عن استعداده للتعاون مع التحقيق.ومن الأشخاص المتورطين في القضية الجنائية المتعلقة بحادث المنجم، مدير المنجم سيرغي مخراكوف، ونائبه الأول أندريه مولوستوف.في وقت سابق، أعلنت لجنة التحقيق رفع قضية "ضد كبير مفتشي الدولة في دائرة بيلوفسكي الإقليمية التابعة لإدارة روستيخنادزور في سيبيريا، وسيرغي فينوكوروف وفياتشيسلاف سيميكين، المشتبه في ارتكابهم جريمة بموجب الجزء 3 من المادة 293 من قانون المجرمين (إهمال أدى إلى وفاة شخصين أو أكثر) ". وفقًا للتحقيق، في نوفمبر، قام المشتبه بهم بواجباتهم بشكل غير صحيح، للإشراف على تنفيذ متطلبات السلامة الصناعية في منشأة إنتاج خطرة.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/فقاعة-كبيرة-الاستخبارات-الروسية-توضح-سبب-زعم-الولايات-المتحدة-أن-روسيا-تستعد-لغزو-أوكرانيا-1053321665.html

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