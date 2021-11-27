الأمم المتحدة تثمن دور روسيا في تسهيل الاتصالات بين أرمينيا وأذربيجان

القاهرة - سبوتنيك. وقال فرحان حق، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام يرحب بالاجتماع الثلاثي الذي انعقد في 26 نوفمبر بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني ورئيس روسيا الاتحادية، وقد اطلع على البيان الصادر عن الاجتماع، وأعرب عن تقديره لدور روسيا الاتحادية في تسهيل الاتصالات والحوار المستمرين".وتابع البيان أن "الأمين العام للأمم المتحدة متفائل باستئناف الحوار المباشر بين أرمينيا وأذربيجان على أعلى مستوى، وبالتزامهما بالتنفيذ الكامل للبيانين الثلاثيين الصادرين في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، واتخاذ خطوات ملموسة تهدف لتعزيز الاستقرار في المنطقة".وعقد الاجتماع بين بوتين وباشينيان وعلييف في سوتشي واستمر حوالي ثلاث ساعات، واتفق القادة على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.وأعلن بوتين، عقب الاجتماع، أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، مهتمان بتطبيع الوضع على الحدود بين البلدين وتطويره بصورة إيجابية.
رحبت الأمم المتحدة بالاجتماع الثلاثي الذي انعقد، أمس الجمعة، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مثمنة الدور الروسي في تسهيل الاتصالات والحوار بين أرمينيا وأذربيجان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال فرحان حق، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام يرحب بالاجتماع الثلاثي الذي انعقد في 26 نوفمبر بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني ورئيس روسيا الاتحادية، وقد اطلع على البيان الصادر عن الاجتماع، وأعرب عن تقديره لدور روسيا الاتحادية في تسهيل الاتصالات والحوار المستمرين".
وتابع البيان أن "الأمين العام للأمم المتحدة متفائل باستئناف الحوار المباشر بين أرمينيا وأذربيجان على أعلى مستوى، وبالتزامهما بالتنفيذ الكامل للبيانين الثلاثيين الصادرين في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، واتخاذ خطوات ملموسة تهدف لتعزيز الاستقرار في المنطقة".