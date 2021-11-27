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الأمم المتحدة تثمن دور روسيا في تسهيل الاتصالات بين أرمينيا وأذربيجان
الأمم المتحدة تثمن دور روسيا في تسهيل الاتصالات بين أرمينيا وأذربيجان
رحبت الأمم المتحدة بالاجتماع الثلاثي الذي انعقد، أمس الجمعة، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T16:46+0000
2021-11-27T16:46+0000
روسيا
العالم
أرمينيا
أذربيجان
أنطونيو غوتيريش
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القاهرة - سبوتنيك. وقال فرحان حق، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام يرحب بالاجتماع الثلاثي الذي انعقد في 26 نوفمبر بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني ورئيس روسيا الاتحادية، وقد اطلع على البيان الصادر عن الاجتماع، وأعرب عن تقديره لدور روسيا الاتحادية في تسهيل الاتصالات والحوار المستمرين".وتابع البيان أن "الأمين العام للأمم المتحدة متفائل باستئناف الحوار المباشر بين أرمينيا وأذربيجان على أعلى مستوى، وبالتزامهما بالتنفيذ الكامل للبيانين الثلاثيين الصادرين في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، واتخاذ خطوات ملموسة تهدف لتعزيز الاستقرار في المنطقة".وعقد الاجتماع بين بوتين وباشينيان وعلييف في سوتشي واستمر حوالي ثلاث ساعات، واتفق القادة على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.وأعلن بوتين، عقب الاجتماع، أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، مهتمان بتطبيع الوضع على الحدود بين البلدين وتطويره بصورة إيجابية.
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روسيا, العالم, أرمينيا, أذربيجان, أنطونيو غوتيريش

الأمم المتحدة تثمن دور روسيا في تسهيل الاتصالات بين أرمينيا وأذربيجان

16:46 GMT 27.11.2021
© AP Photo / Khalil Senosiالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Khalil Senosi
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رحبت الأمم المتحدة بالاجتماع الثلاثي الذي انعقد، أمس الجمعة، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مثمنة الدور الروسي في تسهيل الاتصالات والحوار بين أرمينيا وأذربيجان.
القاهرة - سبوتنيك. وقال فرحان حق، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إن "الأمين العام يرحب بالاجتماع الثلاثي الذي انعقد في 26 نوفمبر بين رئيس الوزراء الأرميني والرئيس الأذربيجاني ورئيس روسيا الاتحادية، وقد اطلع على البيان الصادر عن الاجتماع، وأعرب عن تقديره لدور روسيا الاتحادية في تسهيل الاتصالات والحوار المستمرين".
وتابع البيان أن "الأمين العام للأمم المتحدة متفائل باستئناف الحوار المباشر بين أرمينيا وأذربيجان على أعلى مستوى، وبالتزامهما بالتنفيذ الكامل للبيانين الثلاثيين الصادرين في 9 نوفمبر 2020 و11 يناير 2021، واتخاذ خطوات ملموسة تهدف لتعزيز الاستقرار في المنطقة".
لقاء ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2021
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وعقد الاجتماع بين بوتين وباشينيان وعلييف في سوتشي واستمر حوالي ثلاث ساعات، واتفق القادة على اتخاذ خطوات لرفع مستوى الاستقرار والأمن على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان.
وأعلن بوتين، عقب الاجتماع، أن الجانبين الأرميني والأذربيجاني، مهتمان بتطبيع الوضع على الحدود بين البلدين وتطويره بصورة إيجابية.
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