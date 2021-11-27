الإمارات تحقق إنجازا في التطعيم: 100 بالمئة من سكانها تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

أعلنت عن ذلك وزارة الصحة الإماراتية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وسط قلق عالمي متزايد بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا يطلق عليه "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.وذكرت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد "أوميكرون" أكثر عدوى من سلالة "دلتا" شديدة العدوى والقابلة للانتقال بشكل كبير، الذي بسببه فرضت عدة دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، قيودا على السفر من عدد من دول جنوب أفريقيا.وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فقد تم إعطاء "إجمالي 21802.032 جرعة" من لقاح كوفيد في الإمارات.وقالت: "مائة بالمائة (من السكان) تلقوا جرعة واحدة" بينما "90.18 بالمائة تلقوا تطعيمات كاملة".والإمارات هي موطن لحوالي 10 ملايين شخص، معظمهم من المغتربين.وتعتبر الدولة الخليجية رائدة من حيث عدد السكان في تلقيح الناس ضد فيروس كورونا.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الإمارات أنها تغلبت على أزمة فيروس كورونا، بعد أن سجلت أقل عدد من الإصابات في ذلك الشهر.وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 741 ألف حالة إصابة بمرض (كوفيد -19) الناتج عن فيوس كورونا، من بينها 2145 حالة وفاة.
حققت الإمارات العربية المتحدة إنجازا تاريخيا في مجال التطعيمات ضد فيروس كورونا، ألا وهو نجاحها في تطعيم سكانها بنسبة 100 بالمئة بالجرعة الأولى من لقاح (كوفيد-19).
أعلنت عن ذلك وزارة الصحة الإماراتية في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وسط قلق عالمي متزايد بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا يطلق عليه "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه لأول مرة من قبل جنوب أفريقيا، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
وذكرت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد "أوميكرون" أكثر عدوى من سلالة "دلتا" شديدة العدوى والقابلة للانتقال بشكل كبير، الذي بسببه فرضت عدة دول، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، قيودا على السفر من عدد من دول جنوب أفريقيا.