البابا فرنسيس يعرب عن تعازيه في ضحايا انفجار منجم فحم في منطقة سيبيريا الروسية

وأفادت الخدمة الصحفية للكرسي الرسولي في بيان، اليوم السبت، بأنه جاء في نص البرقية التي أرسلها وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تلقينا خبرا بالانفجار المأساوي في منجم في سيبيريا، وبهذا يعرب البابا فرنسيس عن تعازيه لكم وللشعب الروسي. ويدعو في صلاته لكل من هلك في الحادث ولأهالي الضحايا.. وبالنسبة للمشاركين في أعمال البحث، يناشد البابا "قوة الرب وسلامه".هذا وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم، العثور على 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم "ليستفياجنايا" في سيبيريا.وقالت الوزارة في بيان: "خلال عمليات الإنقاذ في منجم "ليستفياجنايا"، عثر رجال الإنقاذ على خمسة من جثث عمال المنجم، وتم انتشال الجثث إلى سطح الأرض".يذكر أنه في صباح يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، امتلأ منجم "ليستفياجنايا" في بيلوفو، بمقاطعة كيميروفو، بالدخان، في حين كان هناك 285 شخصًا من عمال المنجم تحت سطح الأرض.وتمكن رجال الإنقاذ من مرافقة معظم هؤلاء العمال لإخراجهم إلى سطح الأرض، ثم توجهوا لإخراج الباقين إلا أنه بعد فترة تم استدعاؤهم بسبب خطر وقوع انفجار.
أعرب بابا الفاتيكان عن تعازيه في ضحايا حادث انفجار منجم فحم بمنطقة سيبيريا في روسيا.
وأفادت الخدمة الصحفية للكرسي الرسولي في بيان، اليوم السبت، بأنه جاء في نص البرقية التي أرسلها وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "تلقينا خبرا بالانفجار المأساوي في منجم في سيبيريا، وبهذا يعرب البابا فرنسيس عن تعازيه لكم وللشعب الروسي. ويدعو في صلاته لكل من هلك في الحادث ولأهالي الضحايا.. وبالنسبة للمشاركين في أعمال البحث، يناشد البابا "قوة الرب وسلامه".
هذا وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية، في وقت سابق من اليوم، العثور على 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم "ليستفياجنايا" في سيبيريا.