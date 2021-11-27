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التحالف العربي: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
التحالف العربي: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية على أهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T01:14+0000
2021-11-27T01:14+0000
صنعاء
التحالف العربي
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وطالب التحالف في بيان نقله التلفزيون السعودي، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.وأضاف البيان: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية "، لافتا إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
https://arabic.sputniknews.com/20211126/التحالف-العربي-ينشر-صورا-لاستهداف-دار-الرئاسة-في-صنعاء-1053313648.html
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صنعاء, التحالف العربي

التحالف العربي: ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء

01:14 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / HOطيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن
طيار تابع للقوات الجوية الإماراتية المشاركة في عاصفة الحزم ضمن التحالف العربي للحرب في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / HO
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، صباح اليوم السبت، تنفيذ ضربات جوية على أهداف مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وطالب التحالف في بيان نقله التلفزيون السعودي، المدنيين عدم التجمع أو الاقتراب من المواقع المستهدفة.
وأضاف البيان: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية "، لافتا إلى أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
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