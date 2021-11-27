https://arabic.sputniknews.com/20211127/الجمعية-الطبية-في-جنوب-أفريقيا-تكشف-الأعراض-التي-تظهر-على-المصاب-بمتحور-أوميكرون-1053322299.html

الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا تكشف الأعراض التي تظهر على المصاب بمتحور "أوميكرون"

الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا تكشف الأعراض التي تظهر على المصاب بمتحور "أوميكرون"

أكدت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا، أنجيليك كويتزي، أنه من السابق لأوانه وضع بلادها على القائمة الحمراء للسفر، بعد اكتشاف متغير "أوميكرون" المتحور من... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T09:58+0000

2021-11-27T09:58+0000

2021-11-27T10:03+0000

جنوب أفريقيا

فيروس كورونا

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وقالت كويتزي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، إنه "لا توجد أدلة إكلينيكية كافية لإثبات المخاطر المرتبطة بمتغير [بي.1.1.529] الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية [أوميكرون]"، لافتة إلى أنه "تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب أفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا".وأضافت أن "أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن المستشفيات لم تستقبل، حتى اللحظة، أعدادا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم".هذا ومن المفترض أن يعقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا اجتماعا اليوم بإشراك المجلس الوطني للقيادة ضد فيروس كورونا لبحث تطورات الأوضاع الصحية في أعقاب ظهور إصابات بالمتغير الجديد "أوميكرون".وتشير بعض التقارير إلى أنه من المرجح أن تفرض السلطات في جنوب أفريقيا إغلاقا جديدا. وصرحت وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، في وقت سابق من اليوم، بأنه "لا دليل علميا أن المتحور الجديد من كورونا سريع الانتشار أو خطير"، مشيرة إلى أن أغلب الإصابات بالمتحور الجديد تنتشر وسط الذين لم يتلقوا اللقاح.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، مساء الجمعة، إدراج المتحور الجديد من فيروس كورونا المكتشف في جنوب أفريقيا ودول أخرى، ضمن قائمة "المتغيرات المثيرة للقلق".وتصنف المنظمة سلالات فيروس كورونا، كمتغيرات مثيرة للقلق عندما تكون أكثر قابلية للانتقال أو أكثر ضراوة أو لديها قدرة أكبر في التغلب على تدابير الصحة العامة، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات

https://arabic.sputniknews.com/20211126/ماذا-نعرف-عن-متحور-كورونا-الجديد-المثير-للقلق-هل-نقترب-من-إغلاق-عالمي-جديد؟-1053308708.html

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جنوب أفريقيا, فيروس كورونا