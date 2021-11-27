الحكومة اليمنية: مجاهرة النظام الإيراني بدعم "الحوثيين" تحد صارخ للقرارات الدولية

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إن "المؤتمر الذي عقد مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران، بعنوان [اليمن محور التحول والثقة] وحضره ممثلون عن النظام والحرس الثوري والمليشيات الإيرانية في المنطقة، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لمليشيا الحوثي، يكشف طبيعة المعركة والعدو الفعلي الذي يواجهه اليمنيين منذ 7 سنوات".وأضاف: "مجاهرة النظام الإيراني وميليشياته الطائفية في المنطقة مؤخرا، بدعم مليشيا الحوثي الارهابية، وتزويدها بالمال والسلاح والخبراء لإطالة أمد الانقلاب وقتل اليمنيين، يمثل عدوانا وتدخلا سافرا في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".واعتبر أن "نظام طهران يسعى عبر هذه الأنشطة إلى إعلان سيطرته على قرار مليشيا الحوثي، وتأكيد أنها واحدة من مليشياته الطائفية التي أنشأها في العراق، لبنان، سوريا، اليمن، لتنفيذ مشروعه التوسعي وسياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية"، على حد قوله.ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى "القيام بمسئولياتهم القانونية إزاء تصاعد العدوان الإيراني على اليمن ودوره في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام ووضع حدٍ لمشروعها التوسعي الذي لا يستهدف اليمن فقط، بل يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي"، حسب قوله.
جددت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الجمعة، اتهام إيران بالتدخل في شؤون اليمن، وتقويض جهود التهدئة وإحلال السلام في البلاد.
القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، عبر "تويتر"، إن "المؤتمر الذي عقد مؤخراً في العاصمة الإيرانية طهران، بعنوان [اليمن محور التحول والثقة] وحضره ممثلون عن النظام والحرس الثوري والمليشيات الإيرانية في المنطقة، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي والعسكري لمليشيا الحوثي، يكشف طبيعة المعركة والعدو الفعلي الذي يواجهه اليمنيين منذ 7 سنوات".
وأضاف: "مجاهرة النظام الإيراني وميليشياته الطائفية في المنطقة مؤخرا، بدعم مليشيا الحوثي الارهابية، وتزويدها بالمال والسلاح والخبراء لإطالة أمد الانقلاب وقتل اليمنيين، يمثل عدوانا وتدخلا سافرا في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، وتحديا صارخا للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية".
واعتبر أن "نظام طهران يسعى عبر هذه الأنشطة إلى إعلان سيطرته على قرار مليشيا الحوثي، وتأكيد أنها واحدة من مليشياته الطائفية التي أنشأها في العراق، لبنان، سوريا، اليمن، لتنفيذ مشروعه التوسعي وسياساته التدميرية ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية"، على حد قوله.
ودعا وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى "القيام بمسئولياتهم القانونية إزاء تصاعد العدوان الإيراني على اليمن ودوره في تقويض جهود التهدئة وإحلال السلام ووضع حدٍ لمشروعها التوسعي الذي لا يستهدف اليمن فقط، بل يمثل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي"، حسب قوله.