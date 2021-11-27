"الخطوط الجوية العراقية" تكشف موعد استئناف الرحلات بين العراق وإيران

وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل للوكالة، إن "موعد استئناف الرحلات الجوية بين العراق وايران بواقع ثلاث رحلات لكل بلد سيبدأ اعتبارا من يوم 29 من الشهر الجاري".وأكد جليل "إلزام جميع شركات الطيران بضرورة حصول المسافر على بطاقة التلقيح الدولية وفحص PcR قبل 72 ساعة من المغادرة مع السماح للمسافرين الملقحين لمرة واحدة بالحصول على بطاقة التلقيح الدولية، وفق توجيهات وزارة الصحة العراقية، التي صدرت حديثا".
وأكد جليل "إلزام جميع شركات الطيران بضرورة حصول المسافر على بطاقة التلقيح الدولية وفحص PcR قبل 72 ساعة من المغادرة مع السماح للمسافرين الملقحين لمرة واحدة بالحصول على بطاقة التلقيح الدولية، وفق توجيهات وزارة الصحة العراقية، التي صدرت حديثا".