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السعودية.. القبض على مقيم لتزويره إقامات ورخص سير
السعودية.. القبض على مقيم لتزويره إقامات ورخص سير
أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، إلقاء القبض على مقيم باكستاني نتيجة لتزويره إقامات ورخص سير. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
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السعودية
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ونشرت شرطة منطقة جازان السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها إلقاء القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لقيامه بتزوير وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير من أجل بيعها للعمالة الوافدة إلى المملكة.وأكدت الشركة السعودية أنها نجحت، أيضا، في ضبط الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وإيقاف المقيم الباكستاني، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية تجاهه، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.
السعودية
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السعودية.. القبض على مقيم لتزويره إقامات ورخص سير

21:22 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، إلقاء القبض على مقيم باكستاني نتيجة لتزويره إقامات ورخص سير.
ونشرت شرطة منطقة جازان السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، أكدت من خلالها إلقاء القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لقيامه بتزوير وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير من أجل بيعها للعمالة الوافدة إلى المملكة.
وأكدت الشركة السعودية أنها نجحت، أيضا، في ضبط الأدوات المستخدمة في عملية التزوير، وإيقاف المقيم الباكستاني، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية تجاهه، وإحالته إلى النيابة العامة بمنطقة جازان.
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