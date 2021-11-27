السعودية تعلن إجراءات جديدة للقدوم المباشر إليها من جميع الدول

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن بيان لوزارة الداخلية أنه تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل السعودية.وأشار البيان إلى أنه تقرر تنفيذ القرار الجديد "بدءًا من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل"، مشددة على أنه سيتم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة 3 أيام.سبق وقررت السعودية تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، الذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول؛ لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.ولفتت إلى أنه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًّا وعالميًّا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول اتخذت المملكة قرارها الأخير.وأكدت الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.وشدد البيان على أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًّا.
سبق وقررت السعودية تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، الذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول؛ لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولفتت إلى أنه بناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي محليًّا وعالميًّا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية عن تطورات جائحة كورونا، ومدى استقرار الوضع الوبائي في عدد من الدول اتخذت المملكة قرارها الأخير.
وأكدت الداخلية السعودية على أهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة.
وشدد البيان على أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قِبل الجهات الصحية المختصة في السعودية، بحسب تطورات الوضع الوبائي عالميًّا.