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https://arabic.sputniknews.com/20211127/السودان-الإفراج-عن-ساسة-سودانيين-بعد-بدء-إضراب-عن-الطعام--1053316194.html
السودان… الإفراج عن ساسة سودانيين بعد بدء إضراب عن الطعام
السودان… الإفراج عن ساسة سودانيين بعد بدء إضراب عن الطعام
قالت وزارة الإعلام السودانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T03:23+0000
2021-11-27T03:23+0000
السودان
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وأفرج أيضا اليوم السبت عن حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبو الجوخ، بحسب رويترز.ولا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين.وقال حزب المؤتمر السوداني إن يوسف وآخرين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.وأفرج عن العديد من السياسيين والنشطاء المدنيين البارزين الآخرين يومي الاثنين والجمعة.واستمرت الاحتجاجات، التي تدعو لتنحي الجيش عن المشهد السياسي ومحاسبته على سقوط قتلى من المدنيين في المظاهرات، بعد الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع حمدوك. كما صدرت دعوة لتنظيم المزيد من الاحتجاجات الحاشدة يوم الأحد.وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن 63 شخصا أصيبوا خلال تفريق احتجاجات الخميس من بينهم شخص أصيب بطلق ناري في مدينة بحري.وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوي الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار
https://arabic.sputniknews.com/20211101/إعادة-اعتقال-وزير-خارجية-السودان-السابق-بعد-ساعات-من-الإفراج-عنه-1050596087.html
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السودان

السودان… الإفراج عن ساسة سودانيين بعد بدء إضراب عن الطعام

03:23 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / Ashraf Shazlyمظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020
مظاهرات واسعة النطاق في الخرطوم، يطالب فيها المواطنون بالإصلاح، السودان 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / Ashraf Shazly
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قالت وزارة الإعلام السودانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت إنه تم الإفراج عن وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السابق خالد عمر يوسف وآخرين بعد أقل من يوم من بدء إضراب عن الطعام.
وأفرج أيضا اليوم السبت عن حاكم ولاية الخرطوم السابق أيمن نمر وعضو فريق مكافحة الفساد ماهر أبو الجوخ، بحسب رويترز.
ولا يزال العديد من السياسيين البارزين معتقلين.
وقال حزب المؤتمر السوداني إن يوسف وآخرين بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم رغم توقيع اتفاق بين القادة العسكريين ورئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك يقضي بالإفراج عن جميع المعتقلين المدنيين.
وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2021
إعادة اعتقال وزير خارجية السودان السابق بعد ساعات من الإفراج عنه
1 نوفمبر, 12:34 GMT
وأفرج عن العديد من السياسيين والنشطاء المدنيين البارزين الآخرين يومي الاثنين والجمعة.
واستمرت الاحتجاجات، التي تدعو لتنحي الجيش عن المشهد السياسي ومحاسبته على سقوط قتلى من المدنيين في المظاهرات، بعد الاتفاق الذي أبرمه الجيش مع حمدوك. كما صدرت دعوة لتنظيم المزيد من الاحتجاجات الحاشدة يوم الأحد.
وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن 63 شخصا أصيبوا خلال تفريق احتجاجات الخميس من بينهم شخص أصيب بطلق ناري في مدينة بحري.
وتسببت سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول في تجميد اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين من تحالف قوي الحرية والتغيير واعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين الكبار
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