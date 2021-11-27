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https://arabic.sputniknews.com/20211127/السيارة-الطائرة-الجديدة-مثل-درون-ضخم-تحلق-بسرعة-90-كم-في-الساعة-فيديو-1053323156.html
السيارة الطائرة الجديدة مثل درون ضخم تحلق بسرعة 90 كم في الساعة... فيديو
السيارة الطائرة الجديدة مثل درون ضخم تحلق بسرعة 90 كم في الساعة... فيديو
أعادت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، تصور مفهوم السيارة الطائرة، يبدو وكأنها كوادكوبتر. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T10:39+0000
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مجتمع
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تعاونت "رينو" مع شركة التصميم TheArsenale ومقرها ميامي لإنشاء طائرة مسيرة ضخمة مع نسخة محدثة من السيارة الشهيرة التي كانت معروضة للبيع منذ 30 عامًا. في الوقت نفسه، بلغ العدد الإجمالي للنسخ المباعة حوالي 8 ملايين وحدة. تكريما لهذا، كشفت "رينو" النقاب عن السيارة الطائرة AIR4 - وهي في الأساس طائرة رباعية مع سيارة في الأعلى.الجسم مصنوع من ألياف الكربون ومجهز ببطارية 22000 مللي أمبير في الساعة. السعة الإجمالية لمصدر الطاقة 90.000 مللي أمبير. تبلغ قوة دفع كل مروحة 95 كغ، وتبلغ سعة الحمولة الإجمالية حوالي 380 كغ. يمكن للسيارة الطائرة AIR4 الطيران أفقيًا بسرعات تصل إلى 26 م / ث مع إمالة 45 درجة. أقصى ميل ممكن هو 70 درجة. يمكن أن تصل سرعة الصعود إلى 14 م / ث ، ولكن لأسباب تتعلق بالسلامة فإنها تقتصر على 4 م / ث. سرعة الهبوط - 3 م / ث. يمكن لسيارة AIR4 أن تقلع على ارتفاع 700 متر وتصل إلى سرعات تصل إلى 90 كم / ساعة أو 25 م / ث.
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مجتمع

السيارة الطائرة الجديدة مثل درون ضخم تحلق بسرعة 90 كم في الساعة... فيديو

10:39 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 11:01 GMT 27.11.2021)
© جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف" / الذهاب إلى بنك الصورشركة "كلاشنيكوف" تقدم نموذجا أوليا من السيارة الطائرة
شركة كلاشنيكوف تقدم نموذجا أوليا من السيارة الطائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© جهاز الإعلام التابع لشركة "كلاشنيكوف"
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أعادت شركة "رينو" الفرنسية لصناعة السيارات، تصور مفهوم السيارة الطائرة، يبدو وكأنها كوادكوبتر.
تعاونت "رينو" مع شركة التصميم TheArsenale ومقرها ميامي لإنشاء طائرة مسيرة ضخمة مع نسخة محدثة من السيارة الشهيرة التي كانت معروضة للبيع منذ 30 عامًا. في الوقت نفسه، بلغ العدد الإجمالي للنسخ المباعة حوالي 8 ملايين وحدة. تكريما لهذا، كشفت "رينو" النقاب عن السيارة الطائرة AIR4 - وهي في الأساس طائرة رباعية مع سيارة في الأعلى.
كتبت رينو في بيان صحفي: "إن AIR4 هي رمز للاستقلال والحرية، ونحن نفهم أن حركة المرور على الطرق تتزايد، وهناك الكثير من المساحة الحرة فوقها"، بحسب موقع هايتيتش
الجسم مصنوع من ألياف الكربون ومجهز ببطارية 22000 مللي أمبير في الساعة. السعة الإجمالية لمصدر الطاقة 90.000 مللي أمبير. تبلغ قوة دفع كل مروحة 95 كغ، وتبلغ سعة الحمولة الإجمالية حوالي 380 كغ. يمكن للسيارة الطائرة AIR4 الطيران أفقيًا بسرعات تصل إلى 26 م / ث مع إمالة 45 درجة. أقصى ميل ممكن هو 70 درجة. يمكن أن تصل سرعة الصعود إلى 14 م / ث ، ولكن لأسباب تتعلق بالسلامة فإنها تقتصر على 4 م / ث. سرعة الهبوط - 3 م / ث. يمكن لسيارة AIR4 أن تقلع على ارتفاع 700 متر وتصل إلى سرعات تصل إلى 90 كم / ساعة أو 25 م / ث.
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