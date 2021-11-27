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الصحة المصرية تكشف حقيقة إصابة مسافر بلجيكي بمتحور كورونا الجديد
الصحة المصرية تكشف حقيقة إصابة مسافر بلجيكي بمتحور كورونا الجديد
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، اليوم السبت، حقيقة أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة مسافر بلجيكي بمتحرو... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T07:44+0000
2021-11-27T07:44+0000
أخبار مصر الآن
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ونقلت بوابة "الأهرام" أن عبد الغفار أدلى بتصريحات تلفزيونية أعرب خلالها عن اندهاشه، لتناقل وسائل إعلام عالمية خبر إصابة بلجيكي كان في مصر دون الإشارة لمصدر الخبر، حيث أن مصدر الخبر ليس جهة رسمية وإنما مجرد تغريدة على تويتر.وأضاف المتحدث باسم الصحة المصرية أن السلطات الصحية في بلجيكا والسلطات الصحية الأوروبية لم تعلن ذلك، فضلًا عن أن المسافر البلجيكي كان في مصر 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وظهرت الأعراض عليه 22 نوفمبر، و11 يوما فترة طويلة جدا لالتقاط العدوى في أي مكان آخر.وتابع قائلا إنه لو كان لدى بلجيكا معلومة موثقة لثبوت الحالة في مصر ستتخذ إجراءات، لافتا إلى أن مصر تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، وطلبت التواصل مع مكتب المنظمة في بلجيكا لأنه المختص بجمع المعلومات الخاصة بكورونا، كما طلبت التفاصيل المرتبطة بحالة السفر، حتى نتخذ إجراءات إذا ثبت صحة ما قيل.واختتم المسؤول المصري بالتأكيد على رفع بلاده درجة الاستعدادات القصوى في الموانئ والمطارات، رغم أن هناك 87 حالة فقط موثقة على مستوى العالم بالمتحور، لافتا إلى أن البيانات والمعلومات المتاحة لم تصل لدرجة كافية لاتخاذ إجراء بشأنها.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.
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الصحة المصرية تكشف حقيقة إصابة مسافر بلجيكي بمتحور كورونا الجديد

07:44 GMT 27.11.2021
© Ministry of Civil Aviation/ Egyptطائرة إيروفلوت في مطار القاهرة
طائرة إيروفلوت في مطار القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Ministry of Civil Aviation/ Egypt
تابعنا عبر
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، الدكتور حسام عبد الغفار، اليوم السبت، حقيقة أنباء متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإصابة مسافر بلجيكي بمتحرو كورونا الجديد داخل مصر.
ونقلت بوابة "الأهرام" أن عبد الغفار أدلى بتصريحات تلفزيونية أعرب خلالها عن اندهاشه، لتناقل وسائل إعلام عالمية خبر إصابة بلجيكي كان في مصر دون الإشارة لمصدر الخبر، حيث أن مصدر الخبر ليس جهة رسمية وإنما مجرد تغريدة على تويتر.
وأضاف المتحدث باسم الصحة المصرية أن السلطات الصحية في بلجيكا والسلطات الصحية الأوروبية لم تعلن ذلك، فضلًا عن أن المسافر البلجيكي كان في مصر 11 نوفمبر/ تشرين الثاني، وظهرت الأعراض عليه 22 نوفمبر، و11 يوما فترة طويلة جدا لالتقاط العدوى في أي مكان آخر.
وتابع قائلا إنه لو كان لدى بلجيكا معلومة موثقة لثبوت الحالة في مصر ستتخذ إجراءات، لافتا إلى أن مصر تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، وطلبت التواصل مع مكتب المنظمة في بلجيكا لأنه المختص بجمع المعلومات الخاصة بكورونا، كما طلبت التفاصيل المرتبطة بحالة السفر، حتى نتخذ إجراءات إذا ثبت صحة ما قيل.
واختتم المسؤول المصري بالتأكيد على رفع بلاده درجة الاستعدادات القصوى في الموانئ والمطارات، رغم أن هناك 87 حالة فقط موثقة على مستوى العالم بالمتحور، لافتا إلى أن البيانات والمعلومات المتاحة لم تصل لدرجة كافية لاتخاذ إجراء بشأنها.
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