الصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية لأنها تهدف إلى التفريق بين الدول

واشنطن - سبوتنيك. رفض سفيرا روسيا والصين لدى الولايات المتحدة في مقال مشترك نشرته صحيفة "ناشيونال انتريست" الأمريكية، عقد القمة "لأنها سوف تتسبب بمواجهات أيدلوجية تتعارض مع تطور العالم الحديث، فضلا عن خلق خطوط تقسيم جديدة تهدف إلى "التفريق" بين الدول (...).".ودعا السفيران في المقال بعض الحكومات لعدم القلق على الديمقراطية في روسيا و الصين وتركيز جهودها على شؤونها الداخلية.ودعا بايدن، نحو 110 دولة - بينها أبرز حلفاء الولايات المتحدة الغربيين - إلى قمة افتراضية حول الديمقراطية، في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي.وغاب عن لائحة المدعوين كلّ من روسيا والصين.
عبرت روسيا والصين، اليوم السبت، عن رفض موسكو وبكين لقمة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الديمقراطية، المزمع عقدها مطلع ديسمبر المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. رفض سفيرا روسيا والصين لدى الولايات المتحدة في مقال مشترك نشرته صحيفة "ناشيونال انتريست" الأمريكية، عقد القمة "لأنها سوف تتسبب بمواجهات أيدلوجية تتعارض مع تطور العالم الحديث، فضلا عن خلق خطوط تقسيم جديدة تهدف إلى "التفريق" بين الدول (...).".