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https://arabic.sputniknews.com/20211127/الصين-وروسيا-ترفضان-بشدة-فكرة-عقد-قمة-للديمقراطية-لأنها-تهدف-إلى-التفريق-بين-الدول-1053316531.html
الصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية لأنها تهدف إلى التفريق بين الدول
الصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية لأنها تهدف إلى التفريق بين الدول
عبرت روسيا والصين، اليوم السبت، عن رفض موسكو وبكين لقمة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الديمقراطية، المزمع عقدها مطلع ديسمبر المقبل. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T05:23+0000
2021-11-27T05:23+0000
روسيا
الصين
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واشنطن - سبوتنيك. رفض سفيرا روسيا والصين لدى الولايات المتحدة في مقال مشترك نشرته صحيفة "ناشيونال انتريست" الأمريكية، عقد القمة "لأنها سوف تتسبب بمواجهات أيدلوجية تتعارض مع تطور العالم الحديث، فضلا عن خلق خطوط تقسيم جديدة تهدف إلى "التفريق" بين الدول (...).".ودعا السفيران في المقال بعض الحكومات لعدم القلق على الديمقراطية في روسيا و الصين وتركيز جهودها على شؤونها الداخلية.ودعا بايدن، نحو 110 دولة - بينها أبرز حلفاء الولايات المتحدة الغربيين - إلى قمة افتراضية حول الديمقراطية، في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي.وغاب عن لائحة المدعوين كلّ من روسيا والصين.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/ماذا-بعد-استبعاد-الرئيس-الأمريكي-تونس-من-المشاركة-في-قمة-الديمقراطية؟-1053285233.html
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روسيا, الصين

الصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية لأنها تهدف إلى التفريق بين الدول

05:23 GMT 27.11.2021
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL / الذهاب إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 3 سبتمبر/ أيلول 2017
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين، 3 سبتمبر/ أيلول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Sputnik . Konstantin Zavrazhin/POOL
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عبرت روسيا والصين، اليوم السبت، عن رفض موسكو وبكين لقمة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الديمقراطية، المزمع عقدها مطلع ديسمبر المقبل.
واشنطن - سبوتنيك. رفض سفيرا روسيا والصين لدى الولايات المتحدة في مقال مشترك نشرته صحيفة "ناشيونال انتريست" الأمريكية، عقد القمة "لأنها سوف تتسبب بمواجهات أيدلوجية تتعارض مع تطور العالم الحديث، فضلا عن خلق خطوط تقسيم جديدة تهدف إلى "التفريق" بين الدول (...).".
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ودعا السفيران في المقال بعض الحكومات لعدم القلق على الديمقراطية في روسيا و الصين وتركيز جهودها على شؤونها الداخلية.
ودعا بايدن، نحو 110 دولة - بينها أبرز حلفاء الولايات المتحدة الغربيين - إلى قمة افتراضية حول الديمقراطية، في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي.
وغاب عن لائحة المدعوين كلّ من روسيا والصين.
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