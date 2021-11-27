https://arabic.sputniknews.com/20211127/الصين-وروسيا-ترفضان-بشدة-فكرة-عقد-قمة-للديمقراطية-لأنها-تهدف-إلى-التفريق-بين-الدول-1053316531.html

الصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية لأنها تهدف إلى التفريق بين الدول

الصين وروسيا ترفضان بشدة فكرة عقد قمة للديمقراطية لأنها تهدف إلى التفريق بين الدول

عبرت روسيا والصين، اليوم السبت، عن رفض موسكو وبكين لقمة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول الديمقراطية، المزمع عقدها مطلع ديسمبر المقبل. 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T05:23+0000

2021-11-27T05:23+0000

2021-11-27T05:23+0000

روسيا

الصين

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واشنطن - سبوتنيك. رفض سفيرا روسيا والصين لدى الولايات المتحدة في مقال مشترك نشرته صحيفة "ناشيونال انتريست" الأمريكية، عقد القمة "لأنها سوف تتسبب بمواجهات أيدلوجية تتعارض مع تطور العالم الحديث، فضلا عن خلق خطوط تقسيم جديدة تهدف إلى "التفريق" بين الدول (...).".ودعا السفيران في المقال بعض الحكومات لعدم القلق على الديمقراطية في روسيا و الصين وتركيز جهودها على شؤونها الداخلية.ودعا بايدن، نحو 110 دولة - بينها أبرز حلفاء الولايات المتحدة الغربيين - إلى قمة افتراضية حول الديمقراطية، في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب قائمة نشرتها وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء الماضي.وغاب عن لائحة المدعوين كلّ من روسيا والصين.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/ماذا-بعد-استبعاد-الرئيس-الأمريكي-تونس-من-المشاركة-في-قمة-الديمقراطية؟-1053285233.html

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