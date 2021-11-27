تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
جنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
https://arabic.sputniknews.com/20211127/العلاج-بالضوء-الأحمر-يحسن-البصر-وانقراض-الحيوانات-الضخمة-أدى-إلى-حرائق-الغابات-1053332444.html
العلاج بالضوء الأحمر يحسن البصر... وانقراض الحيوانات الضخمة أدى إلى حرائق الغابات
العلاج بالضوء الأحمر يحسن البصر... وانقراض الحيوانات الضخمة أدى إلى حرائق الغابات
موضوعات الحلقة: دراسات تجريبية تقترح أنه من الممكن أن يحسن العلاج بالضوء الأحمر البصر المتدهور بسبب التقدم في السن، وباحثون يدرسون البيانات الجيولوجية المقارنة... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T15:12+0000
2021-11-27T15:12+0000
راديو
مرايا العلوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053331920_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_220730891b187572ecc12d89b3c30fce.png
الضوء الأحمر والبصر وانقراض الحيوانات الضخمة وحرائق الغابات
الضوء الأحمر والبصر وانقراض الحيوانات الضخمة وحرائق الغابات
وجدت دراسة علمية أن نوعا من الخلايا الدبقية الموجودة في القلب تساعد على تنظيم ضرباته وإيقاعه. وهوَ اكتشاف من شأنه أن يلقي الضوء على الوظائف غير المفهومة جيدا لتلك الخلايا.اكتشفت دراسة أن الانقراضات المتوالية للحيوانات الضخمة أدت إلى المزيد من حرائق المراعي في جميع أنحاء العالم.وفق الباحثين، شهدت القارات التي فقدت أكبر عدد من الحيوانات العاشبة على مدار الخمسين ألف عام الماضية أكبر الزيادات في حرائق الأراضي العشبية والمراعي والسافانا.تقترح دراسات تجريبية أنه من الممكن أن يحسن العلاج بالضوء الأحمر البصر المتدهور بسبب التقدم في السن.وفي أول اختبار محدود لهذا الأسلوب على 24 شخصا، أدى التعرض القصير للضوء إلى تحسن طفيف في أداء الأشخاص في اختبارات رؤية الألوان لعدة أيام.في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن ثلاثة مجالات تؤيد نظرية انتشار اللغات الألطية من خلال الزراعة وبالاعتماد على علوم الجينوم والآثار واللغة.وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم الكيمياء والكائنات الدقيقة، سلمان واكسمان، الذي طور مضادا حيويا أقوى من البنسلين وعالج به السل.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق..إعداد وتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053331920_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_4926c40879e1719881bc4d9555ff1924.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, مرايا العلوم, аудио

العلاج بالضوء الأحمر يحسن البصر... وانقراض الحيوانات الضخمة أدى إلى حرائق الغابات

15:12 GMT 27.11.2021
الضوء الأحمر والبصر وانقراض الحيوانات الضخمة وحرائق الغابات
تابعنا عبر
موضوعات الحلقة: دراسات تجريبية تقترح أنه من الممكن أن يحسن العلاج بالضوء الأحمر البصر المتدهور بسبب التقدم في السن، وباحثون يدرسون البيانات الجيولوجية المقارنة ويتوصلون إلى أن الانقراضات المتوالية للحيوانات الضخمة أدت إلى المزيد من حرائق المراعي في جميع أنحاء العالم.
وجدت دراسة علمية أن نوعا من الخلايا الدبقية الموجودة في القلب تساعد على تنظيم ضرباته وإيقاعه. وهوَ اكتشاف من شأنه أن يلقي الضوء على الوظائف غير المفهومة جيدا لتلك الخلايا.
اكتشفت دراسة أن الانقراضات المتوالية للحيوانات الضخمة أدت إلى المزيد من حرائق المراعي في جميع أنحاء العالم.
وفق الباحثين، شهدت القارات التي فقدت أكبر عدد من الحيوانات العاشبة على مدار الخمسين ألف عام الماضية أكبر الزيادات في حرائق الأراضي العشبية والمراعي والسافانا.
تقترح دراسات تجريبية أنه من الممكن أن يحسن العلاج بالضوء الأحمر البصر المتدهور بسبب التقدم في السن.
وفي أول اختبار محدود لهذا الأسلوب على 24 شخصا، أدى التعرض القصير للضوء إلى تحسن طفيف في أداء الأشخاص في اختبارات رؤية الألوان لعدة أيام.
في هذه الحلقة أيضا نتحدث عن ثلاثة مجالات تؤيد نظرية انتشار اللغات الألطية من خلال الزراعة وبالاعتماد على علوم الجينوم والآثار واللغة.
وفي هذه الحلقة كذلك نستعيد من ذاكرة العلوم سيرة عالم الكيمياء والكائنات الدقيقة، سلمان واكسمان، الذي طور مضادا حيويا أقوى من البنسلين وعالج به السل.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق..
إعداد وتقديم: أحمد أحمد
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
15:59 GMTجنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
15:50 GMTأفضل أطعمة على الإطلاق يمكن تناولها بعد سن الـ50
15:26 GMTإيران تعتزم بلوغ مستوى 4 ملايين برميل نفط يوميا
15:21 GMTاكتشاف 5 جثث جديدة أثناء أعمال الإنقاذ بعد حادثة منجم الفحم في سيبيريا
15:20 GMT3 مروحيات روسية خارقة تشارك في "إيديكس 2021"
15:17 GMTإيران تبعث برسالة تهديد إلى "الأعداء"...سنجبركم على الخروج بطريقة مذلة
15:12 GMTالعلاج بالضوء الأحمر يحسن البصر... وانقراض الحيوانات الضخمة أدى إلى حرائق الغابات
15:10 GMTروسيا تتكهن بتخلي "أوكوس" عن مشروع الغواصة النووية
15:07 GMTالأمريكيون ينفقون 6 مليارات دولار في "الجمعة السوداء"
15:02 GMTليبيا والمغرب يتفقان على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية
14:57 GMTإعلام: مقتل ضابطين في الجيش السوداني إثر هجوم شنته ميليشيا إثيوبية بالأسلحة الثقيلة على الحدود
14:56 GMTكرات الجليد تغطي بحيرة مانيتوبا الكندية في ظاهرة غريبة... فيديو
14:44 GMTإيران تزيح الستار عن غواصة جديدة
14:40 GMTبريطانيا تعلن تسجيل أول إصابتين بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا
14:36 GMTحمدوك يعفي المدير العام للشرطة السودانية ونائبه من منصبيهما
14:28 GMTنائبة في الكونغرس تعتذر عن عنصريتها ضد المسلمين
14:22 GMTقرقاش يعلق على زيارة ابن زايد إلى تركيا
14:20 GMTموسكو: الحديث عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا محاولة أمريكية لإشعال الصراع في دونباس
14:04 GMTعاصفة قوية تجتاح بريطانيا وتؤدي لأضرار بشرية ومادية... فيديو وصور
13:56 GMTاحتجاجات واسعة وقتلى... أين جزر سليمان التي شغلت العالم وماذا يجري فيها