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"القاهرة السينمائي" يكشف سبب الإلغاء المفاجئ لعرض فيلم "ذاكرة"
"القاهرة السينمائي" يكشف سبب الإلغاء المفاجئ لعرض فيلم "ذاكرة"
كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي السبب الحقيقي وراء إلغاء عرض فيلم "ذاكرة" الذي كان مقررا عرضه اليوم السبت. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T18:04+0000
2021-11-27T18:04+0000
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وأعلنت إدارة المهرجان، في تصريحات لها أن الفيلم كان مقرر له العرض الأول في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، في مسرح النافورة بدار الأوبرا، إلا أن مشكلة تقنية أدت إلى عدم التمكن من عرضه.وقالت الإدارة، بحسب ما نقل موقع "بوابة الأهرام": "ألغي العرض بسبب وجود مشكلة تقنية، ويمكن استرجاع تذكرة الفيلم بإعادتها لشباك التذاكر".وأكدت إدارة المهرجان أن هذه المشكلة الفنية التي حدثت اليوم لا تأثير لها على باقي العروض لنفس الفيلم في المواعيد المعلن عنها مسبقا.وفيلم "ذاكرة" إنتاج مشترك مع "كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا"، ومدته 136 دقيقة.وانطلقت، مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور العديد من الفنانين.
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أخبار الفنانين في مصر, مصر

"القاهرة السينمائي" يكشف سبب الإلغاء المفاجئ لعرض فيلم "ذاكرة"

18:04 GMT 27.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، دار الأوبرا المصرية، 29 نوفمير/تشرين الثاني 2019
حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، دار الأوبرا المصرية، 29 نوفمير/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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كشفت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي السبب الحقيقي وراء إلغاء عرض فيلم "ذاكرة" الذي كان مقررا عرضه اليوم السبت.
وأعلنت إدارة المهرجان، في تصريحات لها أن الفيلم كان مقرر له العرض الأول في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة، في مسرح النافورة بدار الأوبرا، إلا أن مشكلة تقنية أدت إلى عدم التمكن من عرضه.
وقالت الإدارة، بحسب ما نقل موقع "بوابة الأهرام": "ألغي العرض بسبب وجود مشكلة تقنية، ويمكن استرجاع تذكرة الفيلم بإعادتها لشباك التذاكر".
وأكدت إدارة المهرجان أن هذه المشكلة الفنية التي حدثت اليوم لا تأثير لها على باقي العروض لنفس الفيلم في المواعيد المعلن عنها مسبقا.
وفيلم "ذاكرة" إنتاج مشترك مع "كولومبيا، تايلاند، المملكة المتحدة، المكسيك، فرنسا، ألمانيا"، ومدته 136 دقيقة.
وانطلقت، مساء أمس الجمعة، فعاليات الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور العديد من الفنانين.
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