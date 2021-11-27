الكشف عن "قوارب تخرج من باطن الأرض" لتهريب المهاجرين... فيديو

وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية غرق المهاجرون أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.وكشف تقرير مصور لشبكة "سي إن إن" عن الطرق التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين عبر قوارب رخيصة الثمن تعرض حياتهم لخطر داهم.وعرض مراسل الشبكة الأمريكية مقطع فيديو من ضفاف القنال الإنجليزي، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس في تلك المنطقة تمتاز بارتفاع كميات من الكثبان الرملية وعدد كبير من الزوايا والشقوق التي تسمح للمهربين والمهاجرين بالاختباء.واستعرض المراسل أحد القوارب المطاطية التي يستخدمها المهاجرون عبر القنال الإنجليزي، ويمتاز بأنه رخيص الثمن، وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فإنه يمكن شراء مثل هذه القوارب من ألمانيا، ثم يتم دفنها، وإرسال إحداثيات موقعها عبر نظام "جي بي إس".يحصل المهاجرون على إحداثيات مواقع دفن هذه القوارب، ومن ثم يمكنهم استخراجها ونفخها وركوبها حيث يحمل القارب الواحد عشرات المهاجرين، فعادة ما يحمّل المهربون هذه القوارب بما يفوق حمولتها.>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
أعلن مسؤول فرنسي، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب، بحسب "رويترز".
وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية غرق المهاجرون أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.
وكشف تقرير مصور لشبكة "سي إن إن" عن الطرق التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين عبر قوارب رخيصة الثمن تعرض حياتهم لخطر داهم.
وعرض مراسل الشبكة الأمريكية مقطع فيديو من ضفاف القنال الإنجليزي، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس في تلك المنطقة تمتاز بارتفاع كميات من الكثبان الرملية وعدد كبير من الزوايا والشقوق التي تسمح للمهربين والمهاجرين بالاختباء.
واستعرض المراسل أحد القوارب المطاطية التي يستخدمها المهاجرون عبر القنال الإنجليزي، ويمتاز بأنه رخيص الثمن، وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فإنه يمكن شراء مثل هذه القوارب من ألمانيا، ثم يتم دفنها، وإرسال إحداثيات موقعها عبر نظام "جي بي إس".
يحصل المهاجرون على إحداثيات مواقع دفن هذه القوارب، ومن ثم يمكنهم استخراجها ونفخها وركوبها حيث يحمل القارب الواحد عشرات المهاجرين، فعادة ما يحمّل المهربون هذه القوارب بما يفوق حمولتها.