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الكشف عن "قوارب تخرج من باطن الأرض" لتهريب المهاجرين... فيديو
الكشف عن "قوارب تخرج من باطن الأرض" لتهريب المهاجرين... فيديو
أعلن مسؤول فرنسي، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب، بحسب "رويترز". 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T10:36+0000
2021-11-27T11:01+0000
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وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية غرق المهاجرون أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.وكشف تقرير مصور لشبكة "سي إن إن" عن الطرق التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين عبر قوارب رخيصة الثمن تعرض حياتهم لخطر داهم.وعرض مراسل الشبكة الأمريكية مقطع فيديو من ضفاف القنال الإنجليزي، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس في تلك المنطقة تمتاز بارتفاع كميات من الكثبان الرملية وعدد كبير من الزوايا والشقوق التي تسمح للمهربين والمهاجرين بالاختباء.واستعرض المراسل أحد القوارب المطاطية التي يستخدمها المهاجرون عبر القنال الإنجليزي، ويمتاز بأنه رخيص الثمن، وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فإنه يمكن شراء مثل هذه القوارب من ألمانيا، ثم يتم دفنها، وإرسال إحداثيات موقعها عبر نظام "جي بي إس".يحصل المهاجرون على إحداثيات مواقع دفن هذه القوارب، ومن ثم يمكنهم استخراجها ونفخها وركوبها حيث يحمل القارب الواحد عشرات المهاجرين، فعادة ما يحمّل المهربون هذه القوارب بما يفوق حمولتها.&gt;&gt; يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن.
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الكشف عن "قوارب تخرج من باطن الأرض" لتهريب المهاجرين... فيديو

10:36 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 11:01 GMT 27.11.2021)
© AP Photo / Valeria Mongelliانقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل "سي ووتش-3" على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021.
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Valeria Mongelli
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أعلن مسؤول فرنسي، يوم الأربعاء الماضي، مصرع 27 شخصا على الأقل أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب، بحسب "رويترز".
وبحسب مصدر في الشرطة الفرنسية غرق المهاجرون أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي على متن قارب مطاطي للوصول من فرنسا إلى بريطانيا.
وكشف تقرير مصور لشبكة "سي إن إن" عن الطرق التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين عبر قوارب رخيصة الثمن تعرض حياتهم لخطر داهم.
وعرض مراسل الشبكة الأمريكية مقطع فيديو من ضفاف القنال الإنجليزي، مشيرا إلى أن طبيعة التضاريس في تلك المنطقة تمتاز بارتفاع كميات من الكثبان الرملية وعدد كبير من الزوايا والشقوق التي تسمح للمهربين والمهاجرين بالاختباء.
واستعرض المراسل أحد القوارب المطاطية التي يستخدمها المهاجرون عبر القنال الإنجليزي، ويمتاز بأنه رخيص الثمن، وبحسب وزير الداخلية الفرنسي فإنه يمكن شراء مثل هذه القوارب من ألمانيا، ثم يتم دفنها، وإرسال إحداثيات موقعها عبر نظام "جي بي إس".
يحصل المهاجرون على إحداثيات مواقع دفن هذه القوارب، ومن ثم يمكنهم استخراجها ونفخها وركوبها حيث يحمل القارب الواحد عشرات المهاجرين، فعادة ما يحمّل المهربون هذه القوارب بما يفوق حمولتها.
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