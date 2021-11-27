الكويت تقرر إيقاف رحلات الطيران مع 9 دول أفريقية

وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية، قرر مجلس الوزراء إيقـاف رحلات الطيـران التجارية المباشـرة مـع كـل من "جنوب أفريقيا- نامبيا- بوتسـوانا- زيمبابوي– موزمبيق- ليسـوتو- إسواتيني– زامبيا- ملاوي".وقرر مجلس الوزراء الكويتي "فرض الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول لمدة 7 أيام، وإجراء فحص pcr عند الوصول وفحص pcr في اليوم السادس".وكذلك قررت الحكومة الكويتية منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وحتى إشعار آخر.ودعت الحكومة المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة، وخاصة الدول التي ظهرت فيها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.
أعلنت الكويت إيقاف رحلات الطيران التجارية المباشرة مع 9 دول أفريقية، وفرض الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول.
وبحسب موقع صحيفة "القبس" الكويتية، قرر مجلس الوزراء إيقـاف رحلات الطيـران التجارية المباشـرة مـع كـل من "جنوب أفريقيا- نامبيا- بوتسـوانا- زيمبابوي– موزمبيق- ليسـوتو- إسواتيني– زامبيا- ملاوي".
وقرر مجلس الوزراء الكويتي "فرض الحجر المؤسسي على المواطنين القادمين من تلك الدول لمدة 7 أيام، وإجراء فحص pcr عند الوصول وفحص pcr في اليوم السادس".
وكذلك قررت الحكومة الكويتية منع دخول البلاد لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء كان القدوم مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوما على الأقل، اعتبارًا من يوم غد الأحد، وحتى إشعار آخر.
ودعت الحكومة المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة، وخاصة الدول التي ظهرت فيها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.