المغرب يعلق التنقل البحري للأفراد مع فرنسا بسبب كورونا

وذكرت القناة الثانية للتلفزيون المغربي، على حسابها الرسمي على " تويتر"، اليوم السبت: "تعليق النقل البحري للأفراد بين المغرب وفرنسا، بداية من الأحد 28 نوفمبر، في الساعة 23 و59 دقيقة"، موضحة أن السبب هو فيروس كورونا المستجد.وأشارت القناة إلى أن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والرسائل ليست معنية بهذا الإجراء.والخميس الماضي، قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين مع فرنسا، ذهابا وإيابا ابتداءً من الجمعة، بسبب مخاوف من تفشي وباء كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر.وفي وقت سابق، ألغى المغرب رحلات جوية مع روسيا وبريطانيا وهولندا، لمخاوف مرتبطة بتفشي وباء كورونا جراء تدهور الوضع الوبائي في هذه الدول.ويأتي هذا القرار بالتزامن مع عطلة نهاية العام التي تستقطب عادة أعدادا كبيرة من السياح الأجانب إلى المغرب، الأمر الذي قد يسبب في خسائر للقطاع في المغرب.
أعلن المغرب تعليق التنقل البحري للأفراد والرحلات البحرية بين المغرب وفرنسا، ابتداءً من غد الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب جائحة كورونا.
وذكرت القناة الثانية للتلفزيون المغربي، على حسابها الرسمي على " تويتر"، اليوم السبت: "تعليق النقل البحري للأفراد بين المغرب وفرنسا، بداية من الأحد 28 نوفمبر، في الساعة 23 و59 دقيقة"، موضحة أن السبب هو فيروس كورونا المستجد. وأشارت القناة إلى أن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والرسائل ليست معنية بهذا الإجراء.
#Covid_19 🔴 Suspension du transport maritime pour les passagers entre le #Maroc et la #France, à partir du dimanche 28 novembre à 23h59.
➡️Les véhicules utilitaires destinés au transport professionnel de marchandises et de messagerie ne sont pas concernés pas cette mesure. pic.twitter.com/tC1Ep8UxJd
والخميس الماضي، قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين مع فرنسا، ذهابا وإيابا ابتداءً من الجمعة، بسبب مخاوف من تفشي وباء كورونا. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر. وفي وقت سابق، ألغى المغرب رحلات جوية مع روسيا وبريطانيا وهولندا، لمخاوف مرتبطة بتفشي وباء كورونا جراء تدهور الوضع الوبائي في هذه الدول. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع عطلة نهاية العام التي تستقطب عادة أعدادا كبيرة من السياح الأجانب إلى المغرب، الأمر الذي قد يسبب في خسائر للقطاع في المغرب.