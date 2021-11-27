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المغرب يعلق التنقل البحري للأفراد مع فرنسا بسبب كورونا
المغرب يعلق التنقل البحري للأفراد مع فرنسا بسبب كورونا
أعلن المغرب تعليق التنقل البحري للأفراد والرحلات البحرية بين المغرب وفرنسا، ابتداءً من غد الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب جائحة كورونا. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T13:50+0000
2021-11-27T13:50+0000
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وذكرت القناة الثانية للتلفزيون المغربي، على حسابها الرسمي على " تويتر"، اليوم السبت: "تعليق النقل البحري للأفراد بين المغرب وفرنسا، بداية من الأحد 28 نوفمبر، في الساعة 23 و59 دقيقة"، موضحة أن السبب هو فيروس كورونا المستجد.وأشارت القناة إلى أن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والرسائل ليست معنية بهذا الإجراء.والخميس الماضي، قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين مع فرنسا، ذهابا وإيابا ابتداءً من الجمعة، بسبب مخاوف من تفشي وباء كورونا.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر.وفي وقت سابق، ألغى المغرب رحلات جوية مع روسيا وبريطانيا وهولندا، لمخاوف مرتبطة بتفشي وباء كورونا جراء تدهور الوضع الوبائي في هذه الدول.ويأتي هذا القرار بالتزامن مع عطلة نهاية العام التي تستقطب عادة أعدادا كبيرة من السياح الأجانب إلى المغرب، الأمر الذي قد يسبب في خسائر للقطاع في المغرب.
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العالم العربي

المغرب يعلق التنقل البحري للأفراد مع فرنسا بسبب كورونا

13:50 GMT 27.11.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLALميناء المغرب
ميناء المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
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أعلن المغرب تعليق التنقل البحري للأفراد والرحلات البحرية بين المغرب وفرنسا، ابتداءً من غد الأحد 28 نوفمبر/تشرين الثاني، بسبب جائحة كورونا.
وذكرت القناة الثانية للتلفزيون المغربي، على حسابها الرسمي على " تويتر"، اليوم السبت: "تعليق النقل البحري للأفراد بين المغرب وفرنسا، بداية من الأحد 28 نوفمبر، في الساعة 23 و59 دقيقة"، موضحة أن السبب هو فيروس كورونا المستجد.
وأشارت القناة إلى أن الشاحنات المخصصة لنقل البضائع والرسائل ليست معنية بهذا الإجراء.

والخميس الماضي، قررت السلطات المغربية تعليق الرحلات الجوية المنتظمة للمسافرين مع فرنسا، ذهابا وإيابا ابتداءً من الجمعة، بسبب مخاوف من تفشي وباء كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن قرار تعليق الرحلات سيستمر حتى إشعار آخر.
وفي وقت سابق، ألغى المغرب رحلات جوية مع روسيا وبريطانيا وهولندا، لمخاوف مرتبطة بتفشي وباء كورونا جراء تدهور الوضع الوبائي في هذه الدول.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع عطلة نهاية العام التي تستقطب عادة أعدادا كبيرة من السياح الأجانب إلى المغرب، الأمر الذي قد يسبب في خسائر للقطاع في المغرب.
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