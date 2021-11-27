بايدن: سأتحدث على الأرجح مع رئيسي روسيا وأوكرانيا

واشنطن - سبوتنيك. وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية أضاف بايدن للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم التحدث إلى زعيمي روسيا و أوكرانيا ، قائلا :"على الأرجح".وتأتي تصريحات بايدن بعد وقت قصير من محادثات بين جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مع مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك حول "مخاوفهما" بشأن النشاط العسكري الروسي المزعوم على حدود أوكرانيا.يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية اتهمت روسيا في الفترة الأخيرة بحشد القوات على الحدود الأوكرانيةورفضت موسكو تلك الاتهامات مشيرة إلى أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تمثل خطرا على أحد.
وتأتي تصريحات بايدن بعد وقت قصير من محادثات بين جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مع مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك حول "مخاوفهما" بشأن النشاط العسكري الروسي المزعوم على حدود أوكرانيا.