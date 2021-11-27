https://arabic.sputniknews.com/20211127/بايدن-سأتحدث-على-الأرجح-مع-رئيسي-روسيا-وأوكرانيا-1053315505.html

بايدن: سأتحدث على الأرجح مع رئيسي روسيا وأوكرانيا

بايدن: سأتحدث على الأرجح مع رئيسي روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه سيتحدث على الأرجح مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 27.11.2021, سبوتنيك عربي

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روسيا

أمريكا وأوكرانيا

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واشنطن - سبوتنيك. وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية أضاف بايدن للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان يعتزم التحدث إلى زعيمي روسيا و أوكرانيا ، قائلا :"على الأرجح".وتأتي تصريحات بايدن بعد وقت قصير من محادثات بين جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي مع مدير مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك حول "مخاوفهما" بشأن النشاط العسكري الروسي المزعوم على حدود أوكرانيا.يذكر أن أوكرانيا والدول الغربية اتهمت روسيا في الفترة الأخيرة بحشد القوات على الحدود الأوكرانيةورفضت موسكو تلك الاتهامات مشيرة إلى أن تحركات القوات الروسية داخل أراضي روسيا لا تمثل خطرا على أحد.

https://arabic.sputniknews.com/20211119/ستولتنبرغ-روسيا-تزيد-من-وجودها-العسكري-على-الحدود-مع-أوكرانيا-ونشاطها-الجوي-لبحر-البلطيق-1050750089.html

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