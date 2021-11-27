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بايدن وهاريس يتلقيان إفادات حول سلالة أوميكرون الجديدة
بايدن وهاريس يتلقيان إفادات حول سلالة أوميكرون الجديدة
تلقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إفادات حول سلالة فيروس كورونا الجديد "أوميكرون". 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T21:45+0000
2021-11-27T21:45+0000
الرئيس الأمريكي جو بايدن
فيروس كورونا
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وأكد البيت الأبيض، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس يتلقيان إفادات عن المستجدات حول سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون، وذلك بعد رصد إصابات بها في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا".وقال بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، للصحفيين أمس الجمعة، "لا نعرف الكثير عن هذه السلالة سوى أنها تثير قلقا كبيرا، ويبدو أنها تنتشر بسرعة".وردا على سؤال عن إمكانية فرض قيود إضافية على السفر قالت هاريس للصحفيين اليوم، إن الإدارة ستتحرك "بصورة تدريجية".وقال البيت الأبيض إن كبار مسؤولي الصحة وفريق مكافحة كوفيد يراقبون التطورات حول السلالة أوميكرون، وهم على اتصال منتظم مع مسؤولي الصحة في أنحاء العالم.وعبرت منظمة الصحة العالمية أمس عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/جونسون-يحث-البريطانيين-على-تلقي-جرعة-ثالثة-من-لقاح-كورونا-لمواجهة-متحور-أوميكرون-1053337515.html
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الرئيس الأمريكي جو بايدن, فيروس كورونا

بايدن وهاريس يتلقيان إفادات حول سلالة أوميكرون الجديدة

21:45 GMT 27.11.2021
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته إلى البنتاغون، وعلى خلفيته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء زيارته إلى البنتاغون، وعلى خلفيته نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، فرجينيا، الولايات المتحدة 10 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / CARLOS BARRIA
تابعنا عبر
تلقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، إفادات حول سلالة فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".
وأكد البيت الأبيض، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس يتلقيان إفادات عن المستجدات حول سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون، وذلك بعد رصد إصابات بها في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا".
وقال بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، للصحفيين أمس الجمعة، "لا نعرف الكثير عن هذه السلالة سوى أنها تثير قلقا كبيرا، ويبدو أنها تنتشر بسرعة".
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وردا على سؤال عن إمكانية فرض قيود إضافية على السفر قالت هاريس للصحفيين اليوم، إن الإدارة ستتحرك "بصورة تدريجية".
وأضافت "لقد فعلنا الآن ما نعتقد أنه ضروري".
وقال البيت الأبيض إن كبار مسؤولي الصحة وفريق مكافحة كوفيد يراقبون التطورات حول السلالة أوميكرون، وهم على اتصال منتظم مع مسؤولي الصحة في أنحاء العالم.
وعبرت منظمة الصحة العالمية أمس عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".
ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.
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