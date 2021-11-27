بايدن وهاريس يتلقيان إفادات حول سلالة أوميكرون الجديدة

وأكد البيت الأبيض، أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس يتلقيان إفادات عن المستجدات حول سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون، وذلك بعد رصد إصابات بها في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا".وقال بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، للصحفيين أمس الجمعة، "لا نعرف الكثير عن هذه السلالة سوى أنها تثير قلقا كبيرا، ويبدو أنها تنتشر بسرعة".وردا على سؤال عن إمكانية فرض قيود إضافية على السفر قالت هاريس للصحفيين اليوم، إن الإدارة ستتحرك "بصورة تدريجية".وقال البيت الأبيض إن كبار مسؤولي الصحة وفريق مكافحة كوفيد يراقبون التطورات حول السلالة أوميكرون، وهم على اتصال منتظم مع مسؤولي الصحة في أنحاء العالم.وعبرت منظمة الصحة العالمية أمس عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديد لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.
ومع ظهور المتحور "أوميكرون" في جنوب أفريقيا، حظر عدد كبير من دول لعالم السفر من وإلى بعض بلدان القارة السمراء، إذ أعلنت دول أوروبية ودول مثل بريطانيا، عمان، مصر، السعودية، والإمارات، حظر دخول المسافرين من عدة دول أفريقية من بينها جنوب أفريقيا للحد من تفشي متحور أوميكرون.