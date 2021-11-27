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https://arabic.sputniknews.com/20211127/برلماني-إيراني-لن-نخضع-لاتفاق-نووي-جديد-1053340246.html
برلماني إيراني: لن نخضع لاتفاق نووي جديد
برلماني إيراني: لن نخضع لاتفاق نووي جديد
قال محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، اليوم السبت، إن بلاده لن تخضع لاتفاق نووي جديد. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T20:40+0000
2021-11-27T20:40+0000
إيران
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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن صالح جوکار، إشارته إلى بيان الدول الأوروبية الخاص بالنشاطات النووية الإيرانية، عشية استئناف الجولة الجديدة من مباحثات فيينا، أن هذا الموقف الأوروبي يحمل طبيعة نفسية.وأوضح جوكار أن هذه اللعبة مارسها الأوروبيون من قبل، حيث أدوا دور الشرطي الجيد والسيء معا، مشيرا إلى أن إيران نفذت تعهداتها في الاتفاق النووي، في وقت لم ينفذ الغربيون أي من التزاماتهم، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، بينما الدول الأوروبية لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، وإنما وضعت العقبات أمام اتخاذ خطوات عملية.وأكد محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، أن الأوروبيين لم يدينوا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، فيما أصدروا بيانا مناهضا لإيران، كما أنهم لم يلتزموا بأي من تعهداتهم تجاه الاتفاق نفسه.وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/ حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20211106/إيران-تقول-إنها-ستتابع-مطالبها-بحزم-خلال-مباحثات-فيينا-المقبلة-1050635942.html
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إيران

برلماني إيراني: لن نخضع لاتفاق نووي جديد

20:40 GMT 27.11.2021
© REUTERS / TIMA agency إطلاق نار داخل مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة طهران، إيران 7 يونيو/ حزيران 2017
 إطلاق نار داخل مبنى البرلمان الإيراني وسط العاصمة طهران، إيران 7 يونيو/ حزيران 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / TIMA agency
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قال محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، اليوم السبت، إن بلاده لن تخضع لاتفاق نووي جديد.
ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن صالح جوکار، إشارته إلى بيان الدول الأوروبية الخاص بالنشاطات النووية الإيرانية، عشية استئناف الجولة الجديدة من مباحثات فيينا، أن هذا الموقف الأوروبي يحمل طبيعة نفسية.
مفاعل نووي إيراني في منشأة فورد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
إيران تقول إنها ستتابع مطالبها بحزم خلال مباحثات فيينا المقبلة
6 نوفمبر, 14:35 GMT
وأوضح جوكار أن هذه اللعبة مارسها الأوروبيون من قبل، حيث أدوا دور الشرطي الجيد والسيء معا، مشيرا إلى أن إيران نفذت تعهداتها في الاتفاق النووي، في وقت لم ينفذ الغربيون أي من التزاماتهم، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، بينما الدول الأوروبية لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، وإنما وضعت العقبات أمام اتخاذ خطوات عملية.
وأكد محمد صالح جوكار، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والمجالس البرلمانية الإيرانية، أن الأوروبيين لم يدينوا انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي، فيما أصدروا بيانا مناهضا لإيران، كما أنهم لم يلتزموا بأي من تعهداتهم تجاه الاتفاق نفسه.
وأعلنت إيران والاتحاد الأوروبي أخيرا، استئناف مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
وكانت الجولة السادسة التي جرت، في يونيو/ حزيران الماضي، آخر جولات مفاوضات فيينا حول العودة للاتفاق الموقع بين إيران ومجموعة (5+1) عام 2015، في صورته الأولى بعدما انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ أيار 2018.
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