https://arabic.sputniknews.com/20211127/تبون-عن-القمة-العربية-المقبلة-من-المفروض-أن-تكون-سوريا-حاضرة-1053319290.html

تبون عن القمة العربية المقبلة: "من المفروض أن تكون سوريا حاضرة"... فيديو

تبون عن القمة العربية المقبلة: "من المفروض أن تكون سوريا حاضرة"... فيديو

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القمة العربية التي ستحتضنها بلاده في مارس/ آذار المقبل، يجب أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق، مشيرا... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T07:48+0000

2021-11-27T07:48+0000

2021-11-27T07:53+0000

جامعة الدول العربية

أخبار سوريا اليوم

الجزائر

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،جاء ذلك في مقابلة للرئيس الجزائري بثها التليفزيون الرسمي، مع وسائل إعلام محلية يوم أمس الجمعة.وأضاف "نحن عندما ننظم قمة عربية نريد أن تكون جامعة وانطلاقة للم شمل العالم العربي الممزق (..) نحن دولة تجمع الفرقاء دائما".وأشار تبون إلى أن قمة الجزائر القادمة ستشهد إعادة طرح ملف إصلاح جامعة الدول العربية دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الإصلاحات.وأوضح أن "عدة منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، وإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، تم إصلاحها داخليا باستثناء الجامعة العربية التي بقيت على حالها منذ تأسيسها".يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كشف عن ثلاث دول ترغب في عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مؤكدا أن هناك شرطا لحضور دمشق قمة الجزائر المقبلة.وقال أبو الغيط، إن "الجزائر والعراق والأردن لديها رغبة في عودة سوريا، مؤكدا أن "سوريا قد تعود للجامعة خلال القمة المقبلة في حالة حدوث توافق عربي على مشروع القرار".وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، قد قال في وقت سابق، إن قرار خروج بلاده من الجامعة العربية ليس بإجماع عربي، وهناك ظروف قادت البعض لاتخاذ قرار إخراجها من الجامعة.

https://arabic.sputniknews.com/20211126/الرئيس-الجزائري-نأسف-لاتفاق-المغرب-مع-إسرائيل-وتهديد-الجزائر-من-الرباط-خزي-وعار-1053314286.html

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جامعة الدول العربية, أخبار سوريا اليوم, الجزائر