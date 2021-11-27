تعليقات تهاجم حسن نصر الله بعد خطئه في تاريخ استقلال لبنان
© AFP 2021 / -الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله
© AFP 2021 / -
نشر عدد من مستخدمي "تويتر" تعليقات تهاجم الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، بعد أن أخطأ في تاريخ استقلال لبنان في كلمة ألقاها أمس الجمعة.
وقال نصرالله في كلمته: "لا شك أن لبنان دخل عام 1948 في مرحلة جديدة"، بعدها وضع أحد مساعدي نصر الله ورقة على الطاولة لتصحيح الخطأ، ليتابع نصرالله بقوله: "لديكم حق، الآن الشباب يقولون إن الاستقلال كان في 1943".
وأثار هذا الخطأ استياء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي من اللبنانيين، حيث اعتبروا أن مثل هذا الخطأ دليل على عدم اهتمام نصر الله بشأن بلاده.
عقل هالشب ما بيشتغل الا على فلسطين… تاريخ استقلال "بلدو" ما بيعرفو…لانو ما بيعرف لبنان..— Nadim Koteich (@NadimKoteich) November 27, 2021
خيي في شي اسمو لبنان.. هيدي اولويتنا… عجبك او ما عجبك…
اذا هلقد مغروم بفلسطين… روح ع فلسطين… pic.twitter.com/bu4BXhMHob
فغرد الإعلامي اللبناني، نديم قطيش قائلا: "عقل هالشب ما بيشتغل إلا على فلسطين… تاريخ استقلال "بلدو" ما بيعرفو…لأنو ما بيعرف لبنان.. خيي في شي اسمو لبنان.. هيدي أولويتنا… عجبك أو ما عجبك… إذا هلقد مغروم بفلسطين… روح ع فلسطين".
لا تعود ذاكرة السيّد حسن نصرالله الى استقلال لبنان في العام ١٩٤٣— Fares Souaid (@FaresSouaid) November 27, 2021
هو يعتبر ان "التاريخ" بدأ مع حزب الله في العام ١٩٨٢
السيّد حسن لا يعرف البلد،و لا يعرف ان لبنان ولِدَ و عاشَ و صْلِبَ و مات و …سيقوم حتماً بدونه
الحريّة لجميع اللبنانيين،مسلمين و مسيحيين و مدنيين
لكم…المجهول
وأيده مغرد آخر بقوله: " لا تعود ذاكرة السيّد حسن نصرالله إلى استقلال لبنان في العام 1943 هو يعتبر أن "التاريخ" بدأ مع حزب الله في العام 1982 السيّد حسن لا يعرف البلد، ولا يعرف أن لبنان ولِدَ و عاشَ و صْلِبَ و مات و… سيقوم حتماً بدونه، الحريّة لجميع اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين ومدنيين، لكم…المجهول".
نعم حسن نصرالله مش حافظ تاريخ استقلال لبنان، مفتكرو بال ١٩٤٨، ويمكن مفتكر انو الخُمَيني جبلنا ياه.— Ric (@Ric_Matar) November 26, 2021
عم جَرّب أعرف ليش مَنّي متفاجأ!؟🤔 https://t.co/lLrzNyq6ZA
وقال مغرد ساخرا: "نعم حسن نصرالله مش حافظ تاريخ استقلال لبنان، مفتكرو بال 1948، ويمكن مفتكر إنو الخُمَيني جبلنا ياه. عم جَرّب أعرف ليش مَنّي متفاجأ!؟".
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