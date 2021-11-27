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https://arabic.sputniknews.com/20211127/تمساح-أليف-يلاحق-الليزر-كالقطط-فيديو-1053318839.html
تمساح أليف يلاحق الليزر كالقطط... فيديو
تمساح أليف يلاحق الليزر كالقطط... فيديو
ترتبط التماسيح بالصورة النمطية التي عكستها وثائقيات السفاري، المليئة بالرعب والافتراس، ولكن من المعروف أن لكل قاعدة استثناء. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T07:37+0000
2021-11-27T07:43+0000
تمساح
نادي الفيديو
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يعرف مربو القطط الأليفة أنها تحب اللعب، ومن المعروف أيضا أن لديها لعبة مفضلة، ألا وهي ملاحقة المؤشر الشعاعي "الليزر".يبدو أن هناك بعض المنافسين للقطط في هذه اللعبة، حيث أظهر مقطع فيديو على موقع "تيك توك" تمساحًا صغيرًا يلاحق الليزر الذي كان يتحكم به أحد الشبان، وكلما حاول الاقتراب منه كان الشاب يبعده، وهكذا دواليك.يعتقد بعض المشاهدين للفيديو أن التمساح كان يطارد الضوء ظنًا منه أنه فريسة، حيث أنه كان ينقض عليه محاولًا بلعه، ولكن لم يحصّل إلا على المياه.ويعتبر التمساح من أضخم الزواحف الحية، وينتمي إلى فصيلة التمساحيات، وله جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يساعده على السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته، يوجد 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات في الحالات القصوى.وتعيش التماسيح في المياه واليابسة لكنها أكثر مرونة في المياه وتكون حركتها أكثر انسيابية، لعيونها طبقة بلورية في مؤخرتها مما تجعلها مرئية في الظلام بمجرد تسليط الضوء على الماء، فالتماسيح لا تتنفس تحت الماء بل فوقه لذلك تحتاج للبقاء على السطح لغرض التنفس.
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تمساح, نادي الفيديو

تمساح أليف يلاحق الليزر كالقطط... فيديو

07:37 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 07:43 GMT 27.11.2021)
© Photo / pixabay12019 رأس تمساح صغير
رأس تمساح صغير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© Photo / pixabay12019
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ترتبط التماسيح بالصورة النمطية التي عكستها وثائقيات السفاري، المليئة بالرعب والافتراس، ولكن من المعروف أن لكل قاعدة استثناء.
يعرف مربو القطط الأليفة أنها تحب اللعب، ومن المعروف أيضا أن لديها لعبة مفضلة، ألا وهي ملاحقة المؤشر الشعاعي "الليزر".
يبدو أن هناك بعض المنافسين للقطط في هذه اللعبة، حيث أظهر مقطع فيديو على موقع "تيك توك" تمساحًا صغيرًا يلاحق الليزر الذي كان يتحكم به أحد الشبان، وكلما حاول الاقتراب منه كان الشاب يبعده، وهكذا دواليك.
يعتقد بعض المشاهدين للفيديو أن التمساح كان يطارد الضوء ظنًا منه أنه فريسة، حيث أنه كان ينقض عليه محاولًا بلعه، ولكن لم يحصّل إلا على المياه.
 
ويعتبر التمساح من أضخم الزواحف الحية، وينتمي إلى فصيلة التمساحيات، وله جسم طويل وأرجل قصيرة وذنب طويل قوي يساعده على السباحة، وأسنان حادة يقبض بها على فريسته، يوجد 12 نوعاً من التماسيح، ومن الغرائب أنه لا يستطيع إخراج لسانه من فمه، ويمكن أن تعيش التماسيح بضعة أشهر بلا طعام أو 3 سنوات في الحالات القصوى.
وتعيش التماسيح في المياه واليابسة لكنها أكثر مرونة في المياه وتكون حركتها أكثر انسيابية، لعيونها طبقة بلورية في مؤخرتها مما تجعلها مرئية في الظلام بمجرد تسليط الضوء على الماء، فالتماسيح لا تتنفس تحت الماء بل فوقه لذلك تحتاج للبقاء على السطح لغرض التنفس.
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