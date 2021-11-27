تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211127/تيليغرام-تسعد-مستخدمي-أجهزة-أبل-بميزة-جديدة-1053327470.html
"تيليغرام" تسعد مستخدمي أجهزة "أبل" بميزة جديدة
"تيليغرام" تسعد مستخدمي أجهزة "أبل" بميزة جديدة
أفاد الخبير في عالم التقنيات، جورجي لوبوشكين، أن برنامج "تيليغرام" سوف يضيف، قريبًا، ميزة جديدة لأصحاب أجهزة "أبل". 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T12:51+0000
2021-11-27T12:51+0000
2021-11-27T12:51+0000
مجتمع
منوعات
تكنولوجيا
تيليجرام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102476/89/1024768931_0:255:3001:1943_1920x0_80_0_0_cbad0049262aa0373bf363abb5de1043.jpg
وقال لوبوشكين عبر قناته على "تيليغرام": في التحديث القادم، سوف يسعد "تيليغرام" مالكي أجهزة "أبل" ويضيف ميزة للتعرف على النص في الصور.وأضاف: "بعد الآن لن تشعر بالتوتر عند تلقي صورة أخرى لبطاقة ائتمان أو لقطة شاشة".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102476/89/1024768931_177:0:2768:1943_1920x0_80_0_0_bb997b123a1a8941f5639950ce8db40c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, تكنولوجيا, تيليجرام
"تيليغرام" تسعد مستخدمي أجهزة "أبل" بميزة جديدة
أفاد الخبير في عالم التقنيات، جورجي لوبوشكين، أن برنامج "تيليغرام" سوف يضيف، قريبًا، ميزة جديدة لأصحاب أجهزة "أبل".
وقال لوبوشكين عبر قناته على "تيليغرام": في التحديث القادم، سوف يسعد "تيليغرام" مالكي أجهزة "أبل" ويضيف ميزة للتعرف على النص في الصور.
وأضاف: "بعد الآن لن تشعر بالتوتر عند تلقي صورة أخرى لبطاقة ائتمان أو لقطة شاشة".