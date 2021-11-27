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جنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
جنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"
قال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز جنوب أفريقيا للابتكار والاستجابة للأوبئة، إن جنوب أفريقيا ستتبادل عينات من "أوميكرون" الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T15:59+0000
2021-11-27T16:06+0000
العالم
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وقال دي أوليفيرا لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "سنفعل بها ما فعلناه بسلالة بيتا - سنرسل عينات من السلالة إلى جميع وكالات السلامة البيولوجية الرئيسية في العالم".ووفقا له، فقد تم بالفعل تلقي الطلبات ذات الصلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.وأضاف دي أوليفيرا: "لقد عملنا دائمًا عن كثب مع جميع وكالات الأمن الرئيسية في العالم لضمان الإجابة عن الأسئلة الرئيسية في أسرع وقت ممكن".وأشار إلى أن العينات "لا يتم إرسالها إلى الشركات الخاصة، ويتم العمل فقط من خلال الجهات الحكومية".وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ويشعر العلماء بالقلق لأن هذا المتحور يمكنه تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني إمكانية سرعة انتشاره.
https://arabic.sputniknews.com/20211127/سلطنة-عمان-تعلق-دخول-القادمين-إليها-من-7-دول-1053320286.html
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العالم

جنوب أفريقيا تتقاسم مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى عينات من متحور "أوميكرون"

15:59 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 16:06 GMT 27.11.2021)
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTIفتاة من جنوب أفريقيا
فتاة من جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / MARTIN BERNETTI
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قال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز جنوب أفريقيا للابتكار والاستجابة للأوبئة، إن جنوب أفريقيا ستتبادل عينات من "أوميكرون" الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى.
وقال دي أوليفيرا لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "سنفعل بها ما فعلناه بسلالة بيتا - سنرسل عينات من السلالة إلى جميع وكالات السلامة البيولوجية الرئيسية في العالم".
ووفقا له، فقد تم بالفعل تلقي الطلبات ذات الصلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.
وأضاف دي أوليفيرا: "لقد عملنا دائمًا عن كثب مع جميع وكالات الأمن الرئيسية في العالم لضمان الإجابة عن الأسئلة الرئيسية في أسرع وقت ممكن".
وأشار إلى أن العينات "لا يتم إرسالها إلى الشركات الخاصة، ويتم العمل فقط من خلال الجهات الحكومية".
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وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".
ويشعر العلماء بالقلق لأن هذا المتحور يمكنه تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني إمكانية سرعة انتشاره.
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