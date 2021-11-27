https://arabic.sputniknews.com/20211127/جونسون-يحث-البريطانيين-على-تلقي-جرعة-ثالثة-من-لقاح-كورونا-لمواجهة-متحور-أوميكرون-1053337515.html

جونسون يحث البريطانيين على تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمواجهة متحور "أوميكرون"

جونسون يحث البريطانيين على تلقي جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمواجهة متحور "أوميكرون"

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم السبت، المواطنين لتلقي جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" من أجل مواجهة المتحور الجديد من كورونا المعروف... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T18:56+0000

2021-11-27T18:56+0000

2021-11-27T18:56+0000

العالم

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القاهرة- سبوتنيك. وقال جونسون في كلمة له حول تطورات كورونا في المملكة المتحدة، اليوم السبت: "يجب أن نحمي أنفسنا بالجرعة الثالثة. من اليوم سندعم حملة التطعيم بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا".وأضاف: "المتحور الجديد ينتشر في جميع أنحاء العالم. هناك أشياء من المبكر معرفتها عنه لكن ما يُقال عنه هو أنه يمكنه الانتقال بين الأشخاص المطعمين بجرعتين".وتابع قائلا: "اتخذنا إجراءات لحماية المواطنين من هذا المتحور بحظر الرحلات الجوية مع جنوب أفريقيا وسنطالب أي شخص يدخل المملكة المتحدة بإجراء فحص كورونا وأن يعزل نفسه حتى تظهر سلبية النتيجة".هذا وقال توليو دي أوليفيرا، مدير مركز جنوب أفريقيا للابتكار والاستجابة للأوبئة، إن جنوب أفريقيا ستتبادل عينات من "أوميكرون" الجديد المتحور من فيروس كورونا المستجد مع وكالات السلامة البيولوجية في بلدان أخرى.وقال دي أوليفيرا لصحيفة "فاينانشيال تايمز": "سنفعل بها ما فعلناه بسلالة بيتا، سنرسل عينات من السلالة إلى جميع وكالات السلامة البيولوجية الرئيسية في العالم".ووفقا له، فقد تم بالفعل تلقي الطلبات ذات الصلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.وأضاف دي أوليفيرا: "لقد عملنا دائمًا عن كثب مع جميع وكالات الأمن الرئيسية في العالم لضمان الإجابة عن الأسئلة الرئيسية في أسرع وقت ممكن".وأشار إلى أن العينات "لا يتم إرسالها إلى الشركات الخاصة، ويتم العمل فقط من خلال الجهات الحكومية".وعبرت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن قلقها إزاء اكتشاف المتحور الجديدة لكوفيد-19 لأول مرة في جنوب أفريقيا، كما أطلقت عليه اسم "أوميكرون".ويشعر العلماء بالقلق لأن هذا المتحور يمكنه تعديل نفسه حتى 30 مرة، مما يعني إمكانية سرعة انتشاره.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/جنوب-أفريقيا-تتقاسم-مع-وكالات-السلامة-البيولوجية-في-بلدان-أخرى-عينات-من-متحور-أوميكرون-1053334151.html

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العالم