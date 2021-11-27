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https://arabic.sputniknews.com/20211127/حوت-عملاق-يلتهم-زورقا-على-متنه-شخصان-فيديو-1053328588.html
حوت عملاق يلتهم زورقا على متنه شخصان... فيديو
حوت عملاق يلتهم زورقا على متنه شخصان... فيديو
اشتهرت الحيتان الحدباء بتفاعلها مع الإنسان بشكل عام، حيث تقترب في بعض الأحيان من القوارب أو السفن وتسمح للناس بلمسها وتتفاعل مع زوراها. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T13:25+0000
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حوت أحدب
نادي الفيديو
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كما يُعرف عن هذا النوع من الحيتان أنها لا تهاجم البشر عادة، فمن حسن الحظ،، فإن قائمة طعامها لا تشمل الإنسان، ولا يتضمن هرمها الغذائي "السلالة الآدمية" حسبما نشرته شبكة "سي إن إن".وتستنكر الطبيعة كل ما هو نمطي، فلديها حالاتها الخاصة واستثناءاتها الشاذّة عن القاعدة دومًا.ولعل أن أكثر الناس معرفة بذلك هم أولي ماكسورلي وليز كوتريل، الصديقان من كاليفورنيا، الذين كانا يجدفان على متن أحد قوارب التجديف "الكاياك"، ويشاهدان الحيتان الحدباء.استمتع هذان الشابان بعطلتهما الهادئة إلى أن شعروا بموجة هائلة، رغم أن الجو كان صحوًا تماما، لكن الموجة كانت من نوع آخر، حيث أن حوتًا أحدبا كاد أن يبتلعهما معًا، لولا لطف القدر، إلا أن الأمور آلت إلى انقلاب القارب وخروجهما بسلام.
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حوت أحدب, نادي الفيديو

حوت عملاق يلتهم زورقا على متنه شخصان... فيديو

13:25 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / Eitan Abramovichحوت
حوت - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / Eitan Abramovich
تابعنا عبر
اشتهرت الحيتان الحدباء بتفاعلها مع الإنسان بشكل عام، حيث تقترب في بعض الأحيان من القوارب أو السفن وتسمح للناس بلمسها وتتفاعل مع زوراها.
كما يُعرف عن هذا النوع من الحيتان أنها لا تهاجم البشر عادة، فمن حسن الحظ،، فإن قائمة طعامها لا تشمل الإنسان، ولا يتضمن هرمها الغذائي "السلالة الآدمية" حسبما نشرته شبكة "سي إن إن".
وتستنكر الطبيعة كل ما هو نمطي، فلديها حالاتها الخاصة واستثناءاتها الشاذّة عن القاعدة دومًا.
ولعل أن أكثر الناس معرفة بذلك هم أولي ماكسورلي وليز كوتريل، الصديقان من كاليفورنيا، الذين كانا يجدفان على متن أحد قوارب التجديف "الكاياك"، ويشاهدان الحيتان الحدباء.
استمتع هذان الشابان بعطلتهما الهادئة إلى أن شعروا بموجة هائلة، رغم أن الجو كان صحوًا تماما، لكن الموجة كانت من نوع آخر، حيث أن حوتًا أحدبا كاد أن يبتلعهما معًا، لولا لطف القدر، إلا أن الأمور آلت إلى انقلاب القارب وخروجهما بسلام.
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