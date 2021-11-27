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https://arabic.sputniknews.com/20211127/خبراء-يتحدثون-عن-التخزين-الصحيح-واختيار-اليوسفي-1053316787.html
خبراء يتحدثون عن التخزين الصحيح واختيار اليوسفي
خبراء يتحدثون عن التخزين الصحيح واختيار اليوسفي
شاركت إيلينا بافلوفا، المتخصصة في فحص جودة الأغذية، نصائحها بشأن تخزين برتقال اليوسفي. وكشفت لماذا لا يجب شراء الفاكهة بسيقان ممزقة، وكذلك مقدار هذه الفاكهة... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T05:16+0000
2021-11-27T05:16+0000
مجتمع
صحة
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وقالت بافلوفا: "عند تخزين الحمضيات، من المهم مراقبة ما يوجد بجانبها في الثلاجة بعناية، لأن قشر اليوسفي عرضة للروائح ويكتسب رائحة غريبة".وتحدثت بافلوفا لوكالة "سبوتينك" عن درجة الحرارة المناسبة لتخزين اليوسفي.أخبرت أيضًا عن اليوسفي الذي لا ينبغي شراؤه.كما نصحت بعدم شراء الفاكهة الخضراء، المتعفنة، المصابة بالصقيع والذي يضر باللب.وأخبر الطبيب النفسي وخبير التغذية سيرغي أوبلوجكو لماذا لا ينبغي تناول اليوسفي بكميات كبيرة في وجبة واحدة.وقال: "حتى لو كنت عازمًا على تناول نصف كيلو من اليوسفي، قسّمها إلى وجبتين أو ثلاث وجبات على الأقل. من حيث المبدأ، يمكن الانتهاء من كل وجبة مع حبتين من اليوسفي. المشكلة الرئيسية هي أنه عندما يبدأ الناس في تناوله، يصعب عليهم التوقف - وهذا سبب آخر لضرورة تناوله بعد الوجبات، وليس قبل ذلك. لأنه إذا تناولته على معدة فارغة ، فلن تتوقف".
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مجتمع, صحة

خبراء يتحدثون عن التخزين الصحيح واختيار اليوسفي

05:16 GMT 27.11.2021
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برتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
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شاركت إيلينا بافلوفا، المتخصصة في فحص جودة الأغذية، نصائحها بشأن تخزين برتقال اليوسفي. وكشفت لماذا لا يجب شراء الفاكهة بسيقان ممزقة، وكذلك مقدار هذه الفاكهة الذي يجب تناوله ولماذا لا يجب تناولها على معدة فارغة.
وقالت بافلوفا: "عند تخزين الحمضيات، من المهم مراقبة ما يوجد بجانبها في الثلاجة بعناية، لأن قشر اليوسفي عرضة للروائح ويكتسب رائحة غريبة".
وتحدثت بافلوفا لوكالة "سبوتينك" عن درجة الحرارة المناسبة لتخزين اليوسفي.

وقالت: "درجة حرارة التخزين الموصى بها لليوسفي تتراوح من 3 إلى 8 درجات مئوية لمدة 4-6 أسابيع. في درجات الحرارة المنخفضة - على سبيل المثال، في الثلاجة - هناك خطر تجمد الفاكهة، مما يؤدي إلى إفساد مظهر الفاكهة- تظهر العديد من البقع البنية الغائرة الصغيرة.

أخبرت أيضًا عن اليوسفي الذي لا ينبغي شراؤه.
وأضافت: "غالبًا ما توجد فواكه ذات ساق ممزقة للبيع - غصين. في هذه الحالة، يجب أن ترفض الشراء. يمكن للكائنات الحية الدقيقة المختلفة أن تدخل مكان تعلق الساق بالفاكهة، خاصة الفواكه ذات القشرة الرقيقة".
كما نصحت بعدم شراء الفاكهة الخضراء، المتعفنة، المصابة بالصقيع والذي يضر باللب.
وأخبر الطبيب النفسي وخبير التغذية سيرغي أوبلوجكو لماذا لا ينبغي تناول اليوسفي بكميات كبيرة في وجبة واحدة.
وقال: "حتى لو كنت عازمًا على تناول نصف كيلو من اليوسفي، قسّمها إلى وجبتين أو ثلاث وجبات على الأقل. من حيث المبدأ، يمكن الانتهاء من كل وجبة مع حبتين من اليوسفي. المشكلة الرئيسية هي أنه عندما يبدأ الناس في تناوله، يصعب عليهم التوقف - وهذا سبب آخر لضرورة تناوله بعد الوجبات، وليس قبل ذلك. لأنه إذا تناولته على معدة فارغة ، فلن تتوقف".
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