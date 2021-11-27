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خبر يثير جدلا... هل أسقطت المحكمة الدولية طلب تسليم سيف الإسلام القذافي؟
خبر يثير جدلا... هل أسقطت المحكمة الدولية طلب تسليم سيف الإسلام القذافي؟
انتشرت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم أن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن، إسقاط طلب... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T09:22+0000
2021-11-27T09:22+0000
سيف الإسلام القذافي
أخبار ليبيا اليوم
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ومنذ بدء انتشار هذه المنشورات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إلقاء خان كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الـ 15خلال اجتماع خصّص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، حظيت بمئات المشاركات في صفحات ليبية على مواقع التواصل.وأرفقت هذه المنشورات بعنوان "لأول مرة منذ عشر سنوات محكمة الجنايات الدولية تسقط طلب تسليم سيف الإسلام القذافي".الحقيقةولكنه قال إنه سيتنحى عن أي قضية تتصل بالشأن الليبي ويمكن أن يتم التشكيك فيها بحياده.يذكر أن خان كان في السابق محامي الدفاع عن سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية.كما لم يشر الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أي تطورات في قضية القذافي وهي "في مرحلة ما قبل المحاكمة إلى أن يتم نقل سيف القذافي إلى مقر المحكمة في لاهاي".يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/سيف-الإسلام-القذافي-يوجه-رسالة-بخط-يده-إلى-الشعب-بعد-استبعاده-من-انتخابات-الرئاسة-1053276169.html
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سيف الإسلام القذافي, أخبار ليبيا اليوم

خبر يثير جدلا... هل أسقطت المحكمة الدولية طلب تسليم سيف الإسلام القذافي؟

09:22 GMT 27.11.2021
© REUTERS / Ismail Zetouniسيف الإسلام القذافي يجلس في طائرة في الزنتان
سيف الإسلام القذافي يجلس في طائرة في الزنتان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© REUTERS / Ismail Zetouni
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انتشرت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم أن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن، إسقاط طلب تسليم سيف الإسلام القذافي.
ومنذ بدء انتشار هذه المنشورات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إلقاء خان كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الـ 15خلال اجتماع خصّص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، حظيت بمئات المشاركات في صفحات ليبية على مواقع التواصل.
وأرفقت هذه المنشورات بعنوان "لأول مرة منذ عشر سنوات محكمة الجنايات الدولية تسقط طلب تسليم سيف الإسلام القذافي".
الحقيقة

بعد مراجعة كلمة خان، تبين أنه لم يذكر فيها أن "المحكمة أسقطت طلب تسليم سيف الإسلام القذافي".

ولكنه قال إنه سيتنحى عن أي قضية تتصل بالشأن الليبي ويمكن أن يتم التشكيك فيها بحياده.
يذكر أن خان كان في السابق محامي الدفاع عن سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية.
سيف الإسلام القذافي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
سيف الإسلام القذافي يوجه رسالة بخط يده إلى الشعب الليبي بعد استبعاده
25 نوفمبر, 14:33 GMT
كما لم يشر الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أي تطورات في قضية القذافي وهي "في مرحلة ما قبل المحاكمة إلى أن يتم نقل سيف القذافي إلى مقر المحكمة في لاهاي".
يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
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