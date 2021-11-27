https://arabic.sputniknews.com/20211127/خبر-يثير-جدلا-هل-أسقطت-المحكمة-الدولية-طلب-تسليم-سيف-الإسلام-القذافي؟-1053321268.html

خبر يثير جدلا... هل أسقطت المحكمة الدولية طلب تسليم سيف الإسلام القذافي؟

خبر يثير جدلا... هل أسقطت المحكمة الدولية طلب تسليم سيف الإسلام القذافي؟

انتشرت أخيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تزعم أن المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن، إسقاط طلب... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T09:22+0000

2021-11-27T09:22+0000

2021-11-27T09:22+0000

سيف الإسلام القذافي

أخبار ليبيا اليوم

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ومنذ بدء انتشار هذه المنشورات في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد إلقاء خان كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن الـ 15خلال اجتماع خصّص لليبيا والمحكمة الجنائية الدولية، حظيت بمئات المشاركات في صفحات ليبية على مواقع التواصل.وأرفقت هذه المنشورات بعنوان "لأول مرة منذ عشر سنوات محكمة الجنايات الدولية تسقط طلب تسليم سيف الإسلام القذافي".الحقيقةولكنه قال إنه سيتنحى عن أي قضية تتصل بالشأن الليبي ويمكن أن يتم التشكيك فيها بحياده.يذكر أن خان كان في السابق محامي الدفاع عن سيف الإسلام أمام المحكمة الجنائية الدولية.كما لم يشر الموقع الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية إلى أي تطورات في قضية القذافي وهي "في مرحلة ما قبل المحاكمة إلى أن يتم نقل سيف القذافي إلى مقر المحكمة في لاهاي".يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا كانت قد أعلنت، في وقت سابق، استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20211125/سيف-الإسلام-القذافي-يوجه-رسالة-بخط-يده-إلى-الشعب-بعد-استبعاده-من-انتخابات-الرئاسة-1053276169.html

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سيف الإسلام القذافي, أخبار ليبيا اليوم