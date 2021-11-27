خبير: فرص عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران أكبر في الوقت الحالي

أوضح العلي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن خيار "المواجهة" ليس هو الخيار المفضل للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإيران، بالرغم من التصعيد الإعلامي والكلامي وحتى في بعض الأحيان تصعيد العقوبات".وأضاف أن "خيار التفاوض هو الحل الأمثل باعتبار أنه هو الحل الوحيد على الأقل الذي تراه الإدارة الأمريكية لتجنب وصول إيران إلى السلاح النووي، مما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة بحسب رؤية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قال إن المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل، ستكون عن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع في 2015.و أضاف إن بلاده أوفت بجميع التزاماتها، معتبرا أن التصريحات الأمريكية حول ذلك "غير مقبولة على الإطلاق".وأوضح أن "المحادثات القادمة في فيينا ليست حول القضايا النووية العالقة، بل هي تتمحور حول الاتفاق النووي"، مشددا على ضرورة "التزام الطرف الآخر بالتزاماته".وأكد أنه على الأطراف الأخرى هذه المرة أن "تُظهر التزاما عمليا"، بالاتفاق النووي.
قال الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، إن فرص العودة المشتركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الأطراف للاتفاق النووي هو الأكبر حاليا.
أوضح العلي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن خيار "المواجهة" ليس هو الخيار المفضل للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإيران، بالرغم من التصعيد الإعلامي والكلامي وحتى في بعض الأحيان تصعيد العقوبات".
وأضاف أن "خيار التفاوض هو الحل الأمثل باعتبار أنه هو الحل الوحيد على الأقل الذي تراه الإدارة الأمريكية لتجنب وصول إيران إلى السلاح النووي، مما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة بحسب رؤية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".