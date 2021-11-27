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خبير: فرص عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران أكبر في الوقت الحالي
خبير: فرص عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران أكبر في الوقت الحالي
قال الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، إن فرص العودة المشتركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الأطراف للاتفاق... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T13:24+0000
2021-11-27T13:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
الاتفاق النووي
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أوضح العلي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن خيار "المواجهة" ليس هو الخيار المفضل للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإيران، بالرغم من التصعيد الإعلامي والكلامي وحتى في بعض الأحيان تصعيد العقوبات".وأضاف أن "خيار التفاوض هو الحل الأمثل باعتبار أنه هو الحل الوحيد على الأقل الذي تراه الإدارة الأمريكية لتجنب وصول إيران إلى السلاح النووي، مما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة بحسب رؤية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قال إن المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل، ستكون عن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع في 2015.و أضاف إن بلاده أوفت بجميع التزاماتها، معتبرا أن التصريحات الأمريكية حول ذلك "غير مقبولة على الإطلاق".وأوضح أن "المحادثات القادمة في فيينا ليست حول القضايا النووية العالقة، بل هي تتمحور حول الاتفاق النووي"، مشددا على ضرورة "التزام الطرف الآخر بالتزاماته".وأكد أنه على الأطراف الأخرى هذه المرة أن "تُظهر التزاما عمليا"، بالاتفاق النووي.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/إسرائيل-تحذر-أمريكا-من-إبرام-اتفاق-نووي-جزئي-مع-إيران-1053278626.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, الاتفاق النووي, أخبار العالم الآن

خبير: فرص عودة أمريكا للاتفاق النووي مع إيران أكبر في الوقت الحالي

13:24 GMT 27.11.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazakرأس نووي
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© RIA Novosti . Sergei Kazak
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قال الباحث في الفلسفة السياسية في جامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، إن فرص العودة المشتركة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف الأطراف للاتفاق النووي هو الأكبر حاليا.
أوضح العلي في حديثه لـ"راديو سبوتنيك"، أن خيار "المواجهة" ليس هو الخيار المفضل للولايات المتحدة الأمريكية ولا لإيران، بالرغم من التصعيد الإعلامي والكلامي وحتى في بعض الأحيان تصعيد العقوبات".
وأضاف أن "خيار التفاوض هو الحل الأمثل باعتبار أنه هو الحل الوحيد على الأقل الذي تراه الإدارة الأمريكية لتجنب وصول إيران إلى السلاح النووي، مما يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في المنطقة بحسب رؤية الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها".
رأس نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
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25 نوفمبر, 15:57 GMT
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قال إن المحادثات في فيينا الأسبوع المقبل، ستكون عن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي الموقع في 2015.
و أضاف إن بلاده أوفت بجميع التزاماتها، معتبرا أن التصريحات الأمريكية حول ذلك "غير مقبولة على الإطلاق".
وأوضح أن "المحادثات القادمة في فيينا ليست حول القضايا النووية العالقة، بل هي تتمحور حول الاتفاق النووي"، مشددا على ضرورة "التزام الطرف الآخر بالتزاماته".
وأكد أنه على الأطراف الأخرى هذه المرة أن "تُظهر التزاما عمليا"، بالاتفاق النووي.
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