https://arabic.sputniknews.com/20211127/دنيا-سمير-غانم-تكشف-عن-معلومة-بشأن-سمير-صبري-لا-يعرفها-الكثيرون-1053335573.html

دنيا سمير غانم تكشف عن معلومة بشأن سمير صبري "لا يعرفها الكثيرون"

دنيا سمير غانم تكشف عن معلومة بشأن سمير صبري "لا يعرفها الكثيرون"

كشفت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، اليوم السبت، عن معلومة لا يعرفها الكثيرون عن الفنان، سمير ‏صبري، والذي تصدر محرك البحث "غوغل" بعد ظهوره في حفل افتتاح... 27.11.2021, سبوتنيك عربي

2021-11-27T16:42+0000

2021-11-27T16:42+0000

2021-11-27T16:56+0000

مهرجان القاهرة السينمائي

أخبار الفنانين في مصر

دنيا سمير غانم

سمير صبري

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1b/1053336016_0:11:2047:1162_1920x0_80_0_0_016745aed66ccee0b1b3ed4c71baf815.jpg

وقالت دنيا سمير غانم لمتابعيها في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إن "هناك معلومة لا يعرفها الكثيرون عن سمير صبري، وهي أن أول مرة في حياتها تغني في مقابلة إعلامية كانت معه في برنامجه التلفزيوني "هذا المساء"، بينما كانت المرة الثانية على الإطلاق من خلال برنامجه أيضا، والتي كانت سببا في تعرف المؤلف، مجدي صابر، والمخرج، محمد فاضل، عليها ورشحوها للمشاركة في بطولة مسلسل "للعدالة وجوده كثيرة"، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ووالدتها الراحلة، الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والفنان أحمد زاهر".وكان سمير صبري أطل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وهو يتكئ على عصا.كما حرصت دنيا سمير غانم في منشورها على توجيه الشكر إلى الفنانة المصرية، نيللي، لتصريحها خلال تكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس الجمعة، أن أكثر ممثل كان يضحكها هو والدها الراحل، الفنان سمير غانم.وأكدت دنيا سمير غانم أن تصريح نيللي عن والدها "جعلها تتأثر وتبكي، لكنها شعرت في نفس الوقت أنه سيظل خالدا بأعماله الفنية وروحه المبهجة".

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مهرجان القاهرة السينمائي, أخبار الفنانين في مصر, دنيا سمير غانم, سمير صبري