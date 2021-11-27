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https://arabic.sputniknews.com/20211127/دنيا-سمير-غانم-تكشف-عن-معلومة-بشأن-سمير-صبري-لا-يعرفها-الكثيرون-1053335573.html
دنيا سمير غانم تكشف عن معلومة بشأن سمير صبري "لا يعرفها الكثيرون"
دنيا سمير غانم تكشف عن معلومة بشأن سمير صبري "لا يعرفها الكثيرون"
كشفت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، اليوم السبت، عن معلومة لا يعرفها الكثيرون عن الفنان، سمير ‏صبري، والذي تصدر محرك البحث "غوغل" بعد ظهوره في حفل افتتاح... 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T16:42+0000
2021-11-27T16:56+0000
مهرجان القاهرة السينمائي
أخبار الفنانين في مصر
دنيا سمير غانم
سمير صبري
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وقالت دنيا سمير غانم لمتابعيها في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إن "هناك معلومة لا يعرفها الكثيرون عن سمير صبري، وهي أن أول مرة في حياتها تغني في مقابلة إعلامية كانت معه في برنامجه التلفزيوني "هذا المساء"، بينما كانت المرة الثانية على الإطلاق من خلال برنامجه أيضا، والتي كانت سببا في تعرف المؤلف، مجدي صابر، والمخرج، محمد فاضل، عليها ورشحوها للمشاركة في بطولة مسلسل "للعدالة وجوده كثيرة"، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ووالدتها الراحلة، الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والفنان أحمد زاهر".وكان سمير صبري أطل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وهو يتكئ على عصا.كما حرصت دنيا سمير غانم في منشورها على توجيه الشكر إلى الفنانة المصرية، نيللي، لتصريحها خلال تكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس الجمعة، أن أكثر ممثل كان يضحكها هو والدها الراحل، الفنان سمير غانم.وأكدت دنيا سمير غانم أن تصريح نيللي عن والدها "جعلها تتأثر وتبكي، لكنها شعرت في نفس الوقت أنه سيظل خالدا بأعماله الفنية وروحه المبهجة".
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مهرجان القاهرة السينمائي, أخبار الفنانين في مصر, دنيا سمير غانم, سمير صبري

دنيا سمير غانم تكشف عن معلومة بشأن سمير صبري "لا يعرفها الكثيرون"

16:42 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 16:56 GMT 27.11.2021)
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBOالفنانة المصرية، دنيا سمير غانم
الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / AMMAR ABD RABBO
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كشفت الفنانة المصرية، دنيا سمير غانم، اليوم السبت، عن معلومة لا يعرفها الكثيرون عن الفنان، سمير ‏صبري، والذي تصدر محرك البحث "غوغل" بعد ظهوره في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ‏الدولي.‏
وقالت دنيا سمير غانم لمتابعيها في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، إن "هناك معلومة لا يعرفها الكثيرون عن سمير صبري، وهي أن أول مرة في حياتها تغني في مقابلة إعلامية كانت معه في برنامجه التلفزيوني "هذا المساء"، بينما كانت المرة الثانية على الإطلاق من خلال برنامجه أيضا، والتي كانت سببا في تعرف المؤلف، مجدي صابر، والمخرج، محمد فاضل، عليها ورشحوها للمشاركة في بطولة مسلسل "للعدالة وجوده كثيرة"، من بطولة الفنان يحيى الفخراني، ووالدتها الراحلة، الفنانة دلال عبد العزيز، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والفنان أحمد زاهر".
وكان سمير صبري أطل في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي وهو يتكئ على عصا.
كما حرصت دنيا سمير غانم في منشورها على توجيه الشكر إلى الفنانة المصرية، نيللي، لتصريحها خلال تكريمها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمس الجمعة، أن أكثر ممثل كان يضحكها هو والدها الراحل، الفنان سمير غانم.
وأكدت دنيا سمير غانم أن تصريح نيللي عن والدها "جعلها تتأثر وتبكي، لكنها شعرت في نفس الوقت أنه سيظل خالدا بأعماله الفنية وروحه المبهجة".
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