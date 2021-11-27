‎دنيا سمير غانم تنشر صورا من احتفالات الـ"يونيسيف" باليوم العالمي للطفل

وكتبت دنيا سمير غانم، على "إنستغرام"، اليوم السبت، أنها تشارك الأطفال المصريين وغير المصريين سعادتهم بتعلم أشياء جديدة بمساعدتهم على أن يعيشوا حلمهم في يوم تثقيفي وترفيهي.قالت الفنانة المصرية إنها شعرت ببراءة الأطفال التي تعكس معاني الحب والقبول المتبادل لكي تظل حياتهم مليئة بالمشاعر والقيم الجميلة بدون تمييز.ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى قول ممثل اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنز، إنه يوجه رسالة شكر لشركاء يونيسف في مصر بفضل دعمهم الدائم للمنظمة وخاصة الفنانة دنيا سمير غانم، التي تتولى منصب سفيرة النوايا الحسنة لـ "يونيسف".وأشاد هوبكنز، بحرص دنيا سمير غانم على إعلاء حقوق الأطفال، مشيرا إلى أن مشاركتها في احتفالية اليوم، ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتساهم في تعزيز رسائل الإنصاف للأطفال الأكثر احتياجا.
ولفتت "بوابة أخبار اليوم" إلى قول ممثل اليونيسف في مصر جيريمي هوبكنز، إنه يوجه رسالة شكر لشركاء يونيسف في مصر بفضل دعمهم الدائم للمنظمة وخاصة الفنانة دنيا سمير غانم، التي تتولى منصب سفيرة النوايا الحسنة لـ "يونيسف".
وأشاد هوبكنز، بحرص دنيا سمير غانم على إعلاء حقوق الأطفال، مشيرا إلى أن مشاركتها في احتفالية اليوم، ترسم البسمة على وجوه الأطفال وتساهم في تعزيز رسائل الإنصاف للأطفال الأكثر احتياجا.