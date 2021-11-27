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رئيس حكومة طالبان يدعو إلى عدم التدخل في شؤون بلاده
رئيس حكومة طالبان يدعو إلى عدم التدخل في شؤون بلاده
قال محمد حسن أخوند، رئيس حكومة طالبان، اليوم السبت، إن حكومة بلاده انتهجت سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، داعيا باقي الدول للقيام بالأمر نفسه. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T16:50+0000
2021-11-27T17:16+0000
طالبان
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القاهرة، 27 نوفمبر - سبوتنيك. وأكد رئيس حكومة حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] أن أفغانستان لا تسعى لتهديد جيرانها، مضيفا: "لقد انتهجنا سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وندعو باقي الدول للقيام بالأمر ذاته".وتابع قائلا: "أصبحت النساء في أفغانستان بأمان ولا يمكن لأحد أن ينظر إلى المرأة بشيء من الازدراء.. للمرأة الحق في الدراسة والعمل. النساء سيتمتعن بجميع حقوقهن الأساسية والشرعية"، موضحا أن المشاكل الاقتصادية في بلاده ستُحل إذا تم الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.وفي سياق متصل، التقى وفد من طالبان مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية القطرية، مطلق القحطاني، لبحث سبل تحسين المساعدة الإنسانية للمواطنين الأفغان، أمس الجمعة.وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، حيث شدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب الأفغاني، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.وأضاف البيان أن قطر أكدت خلال الاجتماع أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان، وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع الأفغاني، لا سيما الفتيات، كما جددت التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان.ومن جهتها، عبّرت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لدورها البنّاء في أفغانستان على الصعيدين، الإنساني والدبلوماسي، ودعمها المستمر للشعب الأفغاني بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.ووفق تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة "طالبان"، عبد القهر بلخي، فإن الوفد الذي يترأسه أمير خان متقي يضم مسؤولين من وزارات التعليم والصحة والمالية والأمن، وكذلك البنك المركزي.
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طالبان

رئيس حكومة طالبان يدعو إلى عدم التدخل في شؤون بلاده

16:50 GMT 27.11.2021 (تم التحديث: 17:16 GMT 27.11.2021)
© AFP 2021 / Bulent Kilicزيارة مدير التربية البدنية والرياضة بحركة "طالبان بشير أحمد رستمزاي لصالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021
زيارة مدير التربية البدنية والرياضة بحركة طالبان بشير أحمد رستمزاي لصالة رياضية في كابول، أفغانستان 14 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / Bulent Kilic
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قال محمد حسن أخوند، رئيس حكومة طالبان، اليوم السبت، إن حكومة بلاده انتهجت سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، داعيا باقي الدول للقيام بالأمر نفسه.
القاهرة، 27 نوفمبر - سبوتنيك. وأكد رئيس حكومة حركة طالبان [منظمة تخضع لعقوبات أممية بسبب نشاطها الإرهابي] أن أفغانستان لا تسعى لتهديد جيرانها، مضيفا: "لقد انتهجنا سياسة عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وندعو باقي الدول للقيام بالأمر ذاته".
وتابع قائلا: "أصبحت النساء في أفغانستان بأمان ولا يمكن لأحد أن ينظر إلى المرأة بشيء من الازدراء.. للمرأة الحق في الدراسة والعمل. النساء سيتمتعن بجميع حقوقهن الأساسية والشرعية"، موضحا أن المشاكل الاقتصادية في بلاده ستُحل إذا تم الإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج.
وفي سياق متصل، التقى وفد من طالبان مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية القطرية، مطلق القحطاني، لبحث سبل تحسين المساعدة الإنسانية للمواطنين الأفغان، أمس الجمعة.
وأفادت وزارة الخارجية القطرية في بيان أنه جرى خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، حيث شدد الطرفان على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من الشعب الأفغاني، خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء.
وأضاف البيان أن قطر أكدت خلال الاجتماع أهمية ضمان استمرار عمل المدارس في أفغانستان، وضرورة توفير فرص التعليم لجميع فئات المجتمع الأفغاني، لا سيما الفتيات، كما جددت التزامها بمواصلة العمل مع الأطراف الأفغانية والشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار في أفغانستان.
ومن جهتها، عبّرت حكومة تصريف الأعمال الأفغانية عن شكرها وتقديرها لدولة قطر لدورها البنّاء في أفغانستان على الصعيدين، الإنساني والدبلوماسي، ودعمها المستمر للشعب الأفغاني بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان.
ووفق تغريدة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية في حكومة "طالبان"، عبد القهر بلخي، فإن الوفد الذي يترأسه أمير خان متقي يضم مسؤولين من وزارات التعليم والصحة والمالية والأمن، وكذلك البنك المركزي.
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