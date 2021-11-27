ست إصابات بعيارات نارية خلال "الجمعة السوداء" في أمريكا
© MARK HOFFMANالشرطة الأمريكية
© MARK HOFFMAN
كشفت شرطة ولايتي نورث كارولاينا وواشنطن عن وقوع تبادل إطلاق نار بالأسلحة الرشاشة في أسواق مزدحمة بعد عطلة عيد الشكر في الولايتين، يوم أمس الجمعة، ما دفع المتسوقين للهلع في كلا الموقعين، خصوصا بعد وقوع ست إصابات.
وقالت باتريس أندروز، قائد شرطة مدينة دورهام التابعة لولاية نورث كارولاينا، إن: "تبادلًا للرشقات النارية وقع في وقت متأخر بعد الظهيرة بين "مجموعتين تعرفان بعضهما البعض" في مركز تجاري بالمدينة مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بالنيران وثلاثة من المارة في خضم الفوضى التي نتجت عن ذلك".
LATEST: Three people shot at Southpoint Mall in Durham, police say. Their conditions are unknown. https://t.co/M6nro6T7dj— ABC News (@ABC) November 26, 2021
يذكر أن أحد المصابين طفل عمره عشر سنوات، لكن أندروز وصفت الجروح التي أصيب بها جميع الأشخاص الستة خلال المشاجرة بأنها: "طفيفة لا تهدد الحياة".
وأضافت أنه: "من غير الواضح تورط أي من المصابين في تبادل إطلاق النار، وإن غالبية المتورطين فروا من مكان الحادث على الرغم من احتجاز أحدهم".
وصرح أحد موظفي المتاجر، المجاورة لمكان إطلاق النار، لمحطة "دبليو أر إيه إل" التلفزيونية إنه: "سمع دوي ستة عيارات نارية من ناحية المركز التجاري، وتدافع بعدها متسوقو يوم "الجمعة السوداء" أو (بلاك فرايداي) نحو المخارج".
وضربت السلطات طوقًا حول الشوارع المؤدية لمركز "ساوث بوينت" التجاري وتم إخلائها بالتزامن مع دخولها مركز التسوق.
وصرحت الشرطة سابقًا أن: "رجل أمن أطلق النار على رجل يشتبه بأنه كان يحاول سرقة سلع من متجر تابع لسلسلة "وول مارت" خلال ملاسنة في بلدة "كينويك" شرقي واشنطن".
وأوضحت أن: "إطلاق النار وقع عندما أشهر المشتبه به مسدسًا نحو رجل الأمن بعد أن أراد رجل الأمن تفتيشه عند انسلاله من المتجر".
وأضافت أنه: "من غير الواضح تورط أي من المصابين في تبادل إطلاق النار، وإن غالبية المتورطين فروا من مكان الحادث على الرغم من احتجاز أحدهم".
وصرح أحد موظفي المتاجر، المجاورة لمكان إطلاق النار، لمحطة "دبليو أر إيه إل" التلفزيونية إنه: "سمع دوي ستة عيارات نارية من ناحية المركز التجاري، وتدافع بعدها متسوقو يوم "الجمعة السوداء" أو (بلاك فرايداي) نحو المخارج".
وضربت السلطات طوقًا حول الشوارع المؤدية لمركز "ساوث بوينت" التجاري وتم إخلائها بالتزامن مع دخولها مركز التسوق.
وصرحت الشرطة سابقًا أن: "رجل أمن أطلق النار على رجل يشتبه بأنه كان يحاول سرقة سلع من متجر تابع لسلسلة "وول مارت" خلال ملاسنة في بلدة "كينويك" شرقي واشنطن".
وأوضحت أن: "إطلاق النار وقع عندما أشهر المشتبه به مسدسًا نحو رجل الأمن بعد أن أراد رجل الأمن تفتيشه عند انسلاله من المتجر".