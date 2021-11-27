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سلطنة عمان تعلق دخول القادمين إليها من 7 دول
سلطنة عمان تعلق دخول القادمين إليها من 7 دول
قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في عمان تعليق دخول السلطنة للقادمين من 7 دول أفريقية. 27.11.2021, سبوتنيك عربي
2021-11-27T08:21+0000
2021-11-27T08:21+0000
العالم العربي
سلالة كورونا الجديدة
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ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اللجنة العليا تقرر تعليق دخول سلطنة عُمان للقادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.وبحسب البيان، تم تعليق دخول القادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول الـ7 المذكورة خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، حتى إشعار آخر.وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، قال علماء من جنوب إفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إنه لم يتم اكتشاف أي حالات لهذه السلالة في بريطانيا وإن علماءها على تواصل مع زملائهم في جنوب إفريقيا للإطلاع على بياناتهم.وأضافت، أن السلالة تحتوي على ما يسمى "بروتين سبايك" وهو مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صممت لقاحات "كوفيد-19" لمقاومته.
https://arabic.sputniknews.com/20211125/خبير-روسيا-تملك-أنظمة-اختبار-تستطيع-الكشف-عن-سلالة-كوفيد---19-تحتوي-32-طفرة-1053279743.html
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العالم العربي, سلالة كورونا الجديدة

سلطنة عمان تعلق دخول القادمين إليها من 7 دول

08:21 GMT 27.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUBمطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020
مطار مسقط الدولي، سلطنة عمان مايو/ أيار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED MAHJOUB
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قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في عمان تعليق دخول السلطنة للقادمين من 7 دول أفريقية.
ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اللجنة العليا تقرر تعليق دخول سلطنة عُمان للقادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.
وبحسب البيان، تم تعليق دخول القادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول الـ7 المذكورة خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، حتى إشعار آخر.
عمل اختبار المرض الفيروسي كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، للركاب في مطار شيريميتيفو في موسكو، روسيا 20 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
خبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة
25 نوفمبر, 16:55 GMT
وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، قال علماء من جنوب إفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.
وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.
وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ.
وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إنه لم يتم اكتشاف أي حالات لهذه السلالة في بريطانيا وإن علماءها على تواصل مع زملائهم في جنوب إفريقيا للإطلاع على بياناتهم.
وأضافت، أن السلالة تحتوي على ما يسمى "بروتين سبايك" وهو مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صممت لقاحات "كوفيد-19" لمقاومته.
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